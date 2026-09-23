Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo của Đoàn Kiểm tra, giám sát cho thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ an sinh xã hội được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều chủ trương của Đảng đã được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch với nhiệm vụ, chỉ tiêu, cơ quan chủ trì, thời hạn và sản phẩm rõ hơn. Công tác cán bộ được quan tâm toàn diện hơn, từng bước gắn quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bố trí, sử dụng với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng hơn chất lượng, tiến độ, sản phẩm và hiệu quả công việc, trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế như: Công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2030 ở một số nơi còn chậm; đánh giá cán bộ tại một số đơn vị còn lúng túng, cảm tính; nguồn cán bộ kế cận chuyên môn sâu còn hạn chế và tiến độ chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu cán bộ chưa đồng bộ; một số chính sách thu hút nhân tài và giải quyết chế độ hậu sắp xếp bộ máy tại vài cơ quan chưa đảm bảo.

Đoàn Kiểm tra, giám sát kiến nghị Ban thường vụ Đảng uỷ Chính phủ khẩn trương khắc phục triệt để tồn tại năm 2026; tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, đào tạo, quy hoạch cán bộ gắn với vị trí việc làm; đẩy mạnh chuyển đổi số và siết chặt kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực từ sớm, từ xa.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, từng bước chuyển từ "học tập, quán triệt" sang "nắm chắc, hiểu sâu, hành động quyết liệt, làm đến cùng"; từ "ban hành văn bản" sang "giao việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả". Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế có liên quan bảo đảm phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính, công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng và lưu ý, quy định đúng, quy định chặt chẽ là cần thiết, nhưng điều quyết định là phải phát hiện, lựa chọn, bố trí đúng người, đúng việc; cán bộ phải có năng lực, bản lĩnh và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; hiệu quả công việc phải được đánh giá thực chất, quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc họp

Từ kết quả kiểm tra, giám sát và yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng thời gian tới, nhất là trong công tác cán bộ, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, gắn với vị trí việc làm, nhóm chức danh, sản phẩm, hiệu quả cụ thể và mức độ đóng góp, đảm bảo đánh giá đúng sản phẩm, năng lực, vị trí cán bộ. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác cán bộ, ưu tiên số hóa, kết nối dữ liệu cán bộ; xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về chức danh, tiêu chuẩn, quá trình công tác, mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả thực hiện; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, tập trung vào tất cả các khâu từ quy hoạch, đánh giá, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, thực hiện chế độ, chính sách. Tiếp tục rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm đúng đối tượng, trình tự theo quy định.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh những kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực đã đạt những kết quả tích cực. Cùng với đó, nỗ lực, quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ứng phó kịp thời với những diễn biến của tình hình quốc tế, trong đó có những diễn biến vượt ngoài dự báo; có các giải pháp kịp thời, linh hoạt để giảm thiểu tác động tiêu cực đối với ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Tập trung đẩy mạnh triển khai đột phá phát triển về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đảm bảo quốc phòng - an ninh và tăng cường các hoạt động đối ngoại; triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị trên các lĩnh vực bước đầu có những kết quả tích cực; thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt là huy động các nguồn lực phục vụ tăng trưởng. 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GDP đạt mức 8,18% trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp

Thủ tướng nêu rõ, những kết quả này đạt được dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, hiệu quả của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng thời hoạt động kiểm tra, giám sát cũng giúp Chính phủ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần vào những kết quả đạt được.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức quán triệt, học tập và triển khai các nghị quyết, kết luận, cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ thành những kết quả, sản phẩm cụ thể và có chất lượng. Tập trung làm tốt công tác cán bộ, việc đào tạo, quy hoạch, đánh giá, luân chuyển cán bộ từng bước được đổi mới.

Thủ tướng cho biết sau Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức Đảng để triển khai khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Chính phủ; giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ bổ sung một số nội dung trọng tâm trong chương trình kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và trong tổ chức thực hiện, kịp thời quán triệt, nắm chắc, hiểu sâu, làm đúng, làm quyết liệt trong triển khai các nghị quyết, kết luận, chủ trương, đường lối của Đảng; tập trung thể chế hóa một cách nhanh chóng, đồng bộ toàn bộ các chủ trương, đường lối mới của Đảng trên các lĩnh vực. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác cán bộ, phát huy hơn nữa tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là các đồng chí Bí thư cấp ủy; có các biện pháp mạnh để đánh giá đúng và kịp thời bố trí, thay thế cán bộ thuộc thẩm quyền; làm tốt công tác quy hoạch, thu hút, trọng dụng nhân tài và chuyển đổi số, đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống dữ liệu về công tác cán bộ, đảng viên.