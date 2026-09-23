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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Tập đoàn Pfizer tại Hoa Kỳ

Thứ Tư, 11:33, 23/09/2026
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VOV.VN -Trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, ngày 22/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Dược phẩm Pfizer.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa Tập đoàn Dược phẩm Pfizer và Công ty Cổ phần vaccine Việt Nam (VNVC) về nâng cao năng lực tiêm chủng vaccine, phòng bệnh cho Việt Nam.

Tập đoàn Dược phẩm Pfizer (Hoa Kỳ) và Công ty Cổ phần vaccine Việt Nam (VNVC) chia sẻ, cùng mong muốn đóng góp chuyên môn, năng lực, nguồn lực của mỗi bên để hỗ trợ các ưu tiên y tế; trao đổi, tìm hiểu các cơ hội hợp tác, thúc đẩy tiêm chủng, tăng cường năng lực sẵn sàng ứng phó của hệ thống y tế công cộng, góp phần thực hiện các mục tiêu y tế dài hạn của Việt Nam.

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Lãnh đạo Tập đoàn Pfizer đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
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Hai bên cùng bày tỏ tự hào về mối quan hệ hợp tác lâu dài trong mục tiêu chung, góp phần chăm sóc, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam; mong muốn tiếp tục trao đổi và tìm hiểu các cơ hội hợp tác nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân.

Chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn Dược phẩm Pfizer tại New York của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chứng kiến lễ trao Văn kiện hợp tác giữa Tập đoàn Dược phẩm Pfizer và Công ty Cổ phần vaccine Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của khu vực y tế tư nhân trong việc đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy và củng cố sự phát triển của y tế Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Pfizer và VNVC

Trước đó, tháng 3/2025, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần vaccine Việt Nam đã ký biên bản hợp tác với Tập đoàn Dược phẩm Pfizer nhằm chia sẻ kiến thức phát triển năng lực trong lĩnh vực sản xuất vaccine chất lượng cao.

Theo đó, Tập đoàn Dược phẩm Pfizer sẽ hỗ trợ Công ty Cổ phần vaccine Việt Nam nâng cao kiến thức xây dựng nhà máy vaccine đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu sản xuất vaccine trong nước, đáp ứng nhu cầu trong nước và từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Song song với hợp tác cùng Tập đoàn Dược phẩm Pfizer, Công ty Cổ phần vaccine Việt Nam đang mở rộng hợp tác với nhiều Tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới nhằm nâng cao năng lực sản xuất vaccine thế hệ mới tại Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp lãnh đạo các nước dự phiên họp Đại hội đồng LHQ

VOV.VN - Chiều ngày 22/9, trong khuôn khổ chuyến công tác dự kỳ họp lần thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta, Tổng thống Thuỵ Sĩ Guy Pamerlin, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Việt Cường/VOV
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