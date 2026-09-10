Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp đi vào thực chất, hiệu quả

Sau khi kết thúc các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Moskva tiến hành chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris từ ngày 9-12/9 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Đây là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời là lần đầu tiên Người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam hai lần tham dự sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức. Qua đó, thể hiện sự ủng hộ tích cực của Việt Nam với sáng kiến của Pháp và thúc đẩy tăng cường hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ, phục vụ mục tiêu phát triển khoa học công nghệ chiến lược của Việt Nam. Chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp đi vào thực chất, hiệu quả, nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: TTXVN)

Bề dày lịch sử quan hệ và hợp tác sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực đã tạo cơ sở vững chắc đưa quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2013). Dấu mốc này đã tạo đà đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Tháng 10/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Pháp và hai nước đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Pháp lên Đối tác chiến lược Toàn diện; Pháp trở thành nước EU đầu tiên có quan hệ ở mức cao nhất với Việt Nam.

Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ tư của Việt Nam (sau Hà Lan, Đức và Italy), kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 6,3 tỷ USD, tăng 16,4% so với năm 2024.

Hai nước cũng duy trì nhiều cơ chế trao đổi thường xuyên về quốc phòng, trong đó Pháp là nước phương Tây đầu tiên có tùy viên quốc phòng tại Việt Nam (1991). Hai nước đã ký Hiệp định hợp tác Thỏa thuận khung giữa hai nước được ký vào năm 1997, thống nhất tổ chức luân phiên hằng năm Đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng. Năm 2018, hai nước ký Thỏa thuận sửa đổi hợp tác Việt - Pháp trong lĩnh vực quốc phòng và Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2018-2028.

Hợp tác song phương trong các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục-đào tạo, y tế, tư pháp, khoa học - kỹ thuật... diễn ra sôi động và ngày càng phát triển, thông qua các trung tâm văn hóa đặt tại mỗi nước; các sự kiện như Tuần lễ văn hóa, du lịch; các viện Pasteur tại Việt Nam; các dự án đào tạo, giảng dạy tiếng Pháp và trao đổi sinh viên. Hiện có khoảng 7.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Pháp. Trong khi đó, hợp tác địa phương là lĩnh vực đặc thù trong quan hệ hai nước, với việc Pháp là nước duy nhất mà Việt Nam có cơ chế họp thường kỳ với quy mô toàn quốc

Một trong những cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa hai nước là cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, hiện có khoảng 350.000 người, trong đó có hơn 50.000 người trong đội ngũ trí thức và hàng nghìn doanh nhân, được biết đến là cộng đồng người Việt lớn nhất ở châu Âu. Đa phần kiều bào sinh sống, làm ăn, học tập ổn định, có ý thức giữ gìn văn hóa dân tộc, là nhân tố quan trọng, đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng phát triển tốt đẹp. Hai nước duy trì nhiều cơ chế hợp tác song phương đa dạng; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế.

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ. Đây là sáng kiến do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng nhằm thúc đẩy đối thoại và định hình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian vũ trụ, góp phần định hình các chuẩn mực, quy tắc và khuôn khổ quản trị trong lĩnh vực không gian. Hội nghị không chỉ là một sự kiện đa phương chuyên ngành mà còn mang ý nghĩa chiến lược về một không gian phát triển, cạnh tranh mới, phản ánh tầm nhìn dài hạn của Pháp trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về không gian, công nghệ vệ tinh, an ninh và chủ quyền công nghệ. Việc Lãnh đạo ta tham dự Hội nghị góp phần triển khai ở cấp cao nhất các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57/NQ-TW, Nghị quyết số 59/NQ-TW của Bộ Chính trị và Đề án tổng thể về khai thác, sử dụng có hiệu quả không gian vũ trụ quốc gia; tạo điều kiện để Việt Nam tham gia định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế về không gian vũ trụ, mở rộng tiếp xúc và thúc đẩy hợp tác thực chất với các đối tác trong lĩnh vực này.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội để Việt Nam và Pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh như năng lượng, hạ tầng chiến lược, giao thông đô thị, hàng không vũ trụ, ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực phù hợp với mục tiêu phát triển của Việt Nam như, khoa học, công nghệ, hàng không vũ trụ, công nghệ phục vụ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Qua đó, góp phần tạo ra động lực mới cho sự phát triển của Việt Nam nhằm xây dựng đất nước phồn thịnh trong tương lai gần và khẳng định vị thế tốt đẹp của Việt Nam trên trường quốc tế.