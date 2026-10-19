Đưa quan hệ Việt Nam - Đan Mạch lên tầm cao mới

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng dịp hai bên kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là dịp để cả hai bên đề ra những định hướng chiến lược thúc đẩy hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân.

Ngày 25/11/1971, Đan Mạch trở thành một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Mốc son ấy không chỉ mở ra cánh cửa hợp tác giữa hai dân tộc cách xa về địa lý mà còn khởi đầu cho một hành trình chuyển mình đầy ấn tượng từ quan hệ đối tác phát triển truyền thống sang đối tác toàn diện (2013) và hiện nay là Đối tác chiến lược xanh (2023).

Hai bên tích cực thực hiện Kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2025, triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Xanh và Đối tác Toàn diện Việt Nam - Đan Mạch bao gồm các lĩnh vực ưu tiên hợp tác hướng tới tăng trưởng xanh và chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, khí hậu, năng lượng, môi trường; sức khỏe, an toàn thực phẩm, giáo dục, nghiên cứu và văn hóa.

Kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực, thương mại song phương đã ghi nhận những bước tiến nhảy vọt. Việt Nam hiện là đối tác thương mại quan trọng của Đan Mạch tại Đông Nam Á. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 720 triệu USD. Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều tăng gần 38% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch tăng khoảng 28%.

Các sản phẩm Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Đan Mạch gồm dệt may, giầy dép, đồ gỗ, hàng kim khí, thủ công mỹ nghệ, thiết bị điện, cà phê… và nhập chủ yếu là sản phẩm sữa, máy móc thiết bị, hóa chất, dược phẩm, hàng thủy sản… Đan Mạch đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) vào tháng 11/2021.

Về đầu tư, Đan Mạch có 174 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 2 tỷ USD, đứng thứ 21/153 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thông qua các chương trình hợp tác kỹ thuật, Đan Mạch đã hỗ trợ Việt Nam triển khai nhiều hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xây dựng các mô hình sản xuất xanh, đánh giá tiêu hao năng lượng trong công nghiệp và thúc đẩy cơ chế thỏa thuận tự nguyện về tiết kiệm năng lượng trong doanh nghiệp. Hai bên cũng định hướng tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số, công nghệ xanh, AI và công nghiệp 4.0 phục vụ phát triển bền vững

Về hợp tác phát triển, Đan Mạch là một trong những nước Tây Âu sớm cung cấp viện trợ phát triển cho Việt Nam và thuộc nhóm các nước cung cấp nhiều vốn ODA không hoàn lại nhất. Từ 1972 đến nay, Đan Mạch đã viện trợ cho Việt Nam tổng cộng hơn 1 tỷ USD vốn ODA; tập trung vào các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, hợp tác trong một số lĩnh vực khác như khoa học công nghệ, tư pháp, giao lưu nhân dân, văn hóa… cũng ngày càng trở nên thực chất và hiệu quả.

Cùng với hợp tác song phương thì trên các diễn đàn đa phương, Việt Nam và Đan Mạch thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc và các tổ chức của Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Liên minh châu Âu (EU). Việt Nam và Đan Mạch là đồng sáng lập Diễn đàn cấp cao P4G - Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030; Đan Mạch cùng với một số nước G7 và đối tác quốc tế khác tham gia Tuyên bố chính trị thiết lập Quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với Việt Nam vào ngày 14/12/2022.

Trên cơ sở mối quan hệ đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn cấp cao nước ta thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước. Thành công của chuyến thăm sẽ tạo thêm xung lực mạnh mẽ, đưa hợp tác hai nước phát triển lên tầm cao mới, ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò và tầm quan trọng ngày càng lớn của quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.