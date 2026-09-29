English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nông nghiệp Việt Nam chuyển mình, cơ hội cho công nghệ Đan Mạch

Thứ Ba, 19:53, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việt Nam đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch sang chăn nuôi quy mô lớn đang mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Đan Mạch cung cấp giải pháp công nghệ.

Đây là nội dung được chia sẻ tại hội thảo “Sản xuất thông minh, tương lai bền vững: Công nghệ nông nghiệp - thực phẩm của Đan Mạch cho Việt Nam”, diễn ra ngày 29/9 tại TP.HCM. Theo ông Mathias Sandholt Knauf thuộc Hội đồng Nông nghiệp và Thực phẩm Đan Mạch, tiềm năng hợp tác giữa hai nước tập trung ở các lĩnh vực như giống vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, giải pháp sinh học, phụ gia thức ăn, thiết bị chăn nuôi, hệ thống cho ăn tự động và công nghệ tại cơ sở giết mổ.

nong nghiep viet nam chuyen minh, co hoi cho cong nghe Dan mach hinh anh 1
Phiên thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Kiều Anh

Ông Knauf cũng cho rằng Việt Nam đang trải qua quá trình công nghiệp hóa nhanh trong nông nghiệp và sản xuất thực phẩm, trong khi Đan Mạch đã có nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong quá trình này. Do đó, doanh nghiệp hai nước có thể tăng cường hợp tác xuyên suốt chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

"Tôi cho rằng Việt Nam hiện là một thị trường rất đáng quan tâm đối với các doanh nghiệp Đan Mạch trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Trước hết, thị trường đang tăng trưởng mạnh, đồng thời Việt Nam cũng có nhiều mục tiêu, định hướng về chính sách và kinh doanh nhằm gia tăng sản xuất nông nghiệp, thực phẩm trong nước. Bên cạnh đó, cùng với quá trình hiện đại hóa và chuyển dịch sang các mô hình chăn nuôi quy mô lớn hơn, các doanh nghiệp tích hợp lớn hơn, tôi cho rằng có nhiều lĩnh vực mà các doanh nghiệp Đan Mạch có thể cung cấp giải pháp và công nghệ cho Việt Nam", ông Knauf chia sẻ.

nong nghiep viet nam chuyen minh, co hoi cho cong nghe Dan mach hinh anh 2
Ông Mathias Sandholt Knauf thuộc Hội đồng Nông nghiệp và Thực phẩm Đan Mạch phát biểu. Ảnh: Kiều Anh

Tại hội thảo, các doanh nghiệp Đan Mạch đã giới thiệu công nghệ và giải pháp cho toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm, từ thức ăn chăn nuôi, sức khỏe và phúc lợi vật nuôi đến chế biến thực phẩm và công nghệ sinh học. Các chuyên gia tập trung trao đổi về giải pháp cho ăn chính xác, chăn nuôi dựa trên dữ liệu, kỹ thuật thích ứng với nhiệt độ cao, giải pháp sinh học, chăm sóc sức khỏe vật nuôi, công nghệ chuỗi lạnh và năng lượng sạch.

Ông Lasse Pedersen Hjortshøj, Trưởng bộ phận Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Đan Mạch, cho biết việc doanh nghiệp và chuyên gia hai nước trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và phát triển các hoạt động hợp tác thiết thực sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam hướng tới nền sản xuất thực phẩm hiệu quả, an toàn và bền vững hơn.

nong nghiep viet nam chuyen minh, co hoi cho cong nghe Dan mach hinh anh 3
Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: Kiều Anh

Đan Mạch và Việt Nam đã có nhiều năm hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm, trong đó hai nước triển khai Hợp tác Đối tác chiến lược về an toàn thực phẩm từ năm 2017.

Hội thảo lần này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Đan Mạch - Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp, thực phẩm và chuyển đổi xanh.

Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1971. Đan Mạch luôn được ghi nhận là một trong số ít quốc gia dành tỷ trọng cao trong thu nhập quốc dân cho hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), ở mức khoảng 0,8% tổng thu nhập quốc dân (GNI). Trong nhiều năm, Việt Nam là một trong những quốc gia tiếp nhận viện trợ phát triển lớn nhất của Đan Mạch. Năm nay, Đan Mạch và Việt Nam kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động được tổ chức tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước. Nhân dịp này, Đan Mạch cũng sẽ mở Tổng lãnh sự quán mới tại TP.HCM vào cuối năm nay, qua đó tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tại trung tâm kinh tế của Việt Nam.

anh2_20260917222455.jpg

Thúc đẩy chăn nuôi theo hướng kinh tế tuần hoàn

VOV.VN - Từ chất thải chăn nuôi, nhiều hộ dân ở thành phố Huế đang tạo nguồn phân bón cho cây trồng, hình thành vòng tuần hoàn trong sản xuất. Cùng với chăn nuôi an toàn, kiểm soát dịch bệnh và liên kết tiêu thụ, các mô hình này góp phần giảm chi phí, nâng giá trị sản phẩm, hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững.

 

Kiều Anh/VOV-TPHCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khoa học công nghệ “kích hoạt” tăng trưởng mới cho ngành chăn nuôi, thú y Việt Nam
Khoa học công nghệ “kích hoạt” tăng trưởng mới cho ngành chăn nuôi, thú y Việt Nam

VOV.VN - Sáng 28/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất, thu hút khoảng 750 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tham dự.

Khoa học công nghệ “kích hoạt” tăng trưởng mới cho ngành chăn nuôi, thú y Việt Nam

Khoa học công nghệ “kích hoạt” tăng trưởng mới cho ngành chăn nuôi, thú y Việt Nam

VOV.VN - Sáng 28/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất, thu hút khoảng 750 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tham dự.

Lần đầu tiên diễn ra sự kiện về khoa học công nghệ chăn nuôi - thú y toàn quốc
Lần đầu tiên diễn ra sự kiện về khoa học công nghệ chăn nuôi - thú y toàn quốc

VOV.VN - Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất, dự kiến diễn ra từ ngày 27 - 28/3/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Lần đầu tiên diễn ra sự kiện về khoa học công nghệ chăn nuôi - thú y toàn quốc

Lần đầu tiên diễn ra sự kiện về khoa học công nghệ chăn nuôi - thú y toàn quốc

VOV.VN - Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất, dự kiến diễn ra từ ngày 27 - 28/3/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Hội thảo Khoa học Chăn nuôi và Thú y toàn quốc 2026 diễn ra ngày 27 - 28/3
Hội thảo Khoa học Chăn nuôi và Thú y toàn quốc 2026 diễn ra ngày 27 - 28/3

VOV.VN - Hội thảo Khoa học Chăn nuôi và Thú y toàn quốc 2026 sẽ diễn ra ngày 27- 28/3 với khoảng 750 đại biểu tham dự, tập trung đánh giá kết quả nghiên cứu giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng phát triển ngành giai đoạn 2026 - 2030.

Hội thảo Khoa học Chăn nuôi và Thú y toàn quốc 2026 diễn ra ngày 27 - 28/3

Hội thảo Khoa học Chăn nuôi và Thú y toàn quốc 2026 diễn ra ngày 27 - 28/3

VOV.VN - Hội thảo Khoa học Chăn nuôi và Thú y toàn quốc 2026 sẽ diễn ra ngày 27- 28/3 với khoảng 750 đại biểu tham dự, tập trung đánh giá kết quả nghiên cứu giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng phát triển ngành giai đoạn 2026 - 2030.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp