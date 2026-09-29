Nông nghiệp Việt Nam chuyển mình, cơ hội cho công nghệ Đan Mạch

Đây là nội dung được chia sẻ tại hội thảo “Sản xuất thông minh, tương lai bền vững: Công nghệ nông nghiệp - thực phẩm của Đan Mạch cho Việt Nam”, diễn ra ngày 29/9 tại TP.HCM. Theo ông Mathias Sandholt Knauf thuộc Hội đồng Nông nghiệp và Thực phẩm Đan Mạch, tiềm năng hợp tác giữa hai nước tập trung ở các lĩnh vực như giống vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, giải pháp sinh học, phụ gia thức ăn, thiết bị chăn nuôi, hệ thống cho ăn tự động và công nghệ tại cơ sở giết mổ.

Phiên thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Kiều Anh

Ông Knauf cũng cho rằng Việt Nam đang trải qua quá trình công nghiệp hóa nhanh trong nông nghiệp và sản xuất thực phẩm, trong khi Đan Mạch đã có nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong quá trình này. Do đó, doanh nghiệp hai nước có thể tăng cường hợp tác xuyên suốt chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

"Tôi cho rằng Việt Nam hiện là một thị trường rất đáng quan tâm đối với các doanh nghiệp Đan Mạch trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Trước hết, thị trường đang tăng trưởng mạnh, đồng thời Việt Nam cũng có nhiều mục tiêu, định hướng về chính sách và kinh doanh nhằm gia tăng sản xuất nông nghiệp, thực phẩm trong nước. Bên cạnh đó, cùng với quá trình hiện đại hóa và chuyển dịch sang các mô hình chăn nuôi quy mô lớn hơn, các doanh nghiệp tích hợp lớn hơn, tôi cho rằng có nhiều lĩnh vực mà các doanh nghiệp Đan Mạch có thể cung cấp giải pháp và công nghệ cho Việt Nam", ông Knauf chia sẻ.

Ông Mathias Sandholt Knauf thuộc Hội đồng Nông nghiệp và Thực phẩm Đan Mạch phát biểu. Ảnh: Kiều Anh

Tại hội thảo, các doanh nghiệp Đan Mạch đã giới thiệu công nghệ và giải pháp cho toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm, từ thức ăn chăn nuôi, sức khỏe và phúc lợi vật nuôi đến chế biến thực phẩm và công nghệ sinh học. Các chuyên gia tập trung trao đổi về giải pháp cho ăn chính xác, chăn nuôi dựa trên dữ liệu, kỹ thuật thích ứng với nhiệt độ cao, giải pháp sinh học, chăm sóc sức khỏe vật nuôi, công nghệ chuỗi lạnh và năng lượng sạch.

Ông Lasse Pedersen Hjortshøj, Trưởng bộ phận Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Đan Mạch, cho biết việc doanh nghiệp và chuyên gia hai nước trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và phát triển các hoạt động hợp tác thiết thực sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam hướng tới nền sản xuất thực phẩm hiệu quả, an toàn và bền vững hơn.

Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: Kiều Anh

Đan Mạch và Việt Nam đã có nhiều năm hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm, trong đó hai nước triển khai Hợp tác Đối tác chiến lược về an toàn thực phẩm từ năm 2017.

Hội thảo lần này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Đan Mạch - Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp, thực phẩm và chuyển đổi xanh.

Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1971. Đan Mạch luôn được ghi nhận là một trong số ít quốc gia dành tỷ trọng cao trong thu nhập quốc dân cho hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), ở mức khoảng 0,8% tổng thu nhập quốc dân (GNI). Trong nhiều năm, Việt Nam là một trong những quốc gia tiếp nhận viện trợ phát triển lớn nhất của Đan Mạch. Năm nay, Đan Mạch và Việt Nam kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động được tổ chức tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước. Nhân dịp này, Đan Mạch cũng sẽ mở Tổng lãnh sự quán mới tại TP.HCM vào cuối năm nay, qua đó tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tại trung tâm kinh tế của Việt Nam.