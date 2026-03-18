Gia Lai công bố kết quả bầu cử

Thứ Tư, 16:46, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 18/3, Hội đồng Bầu cử tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả cho thấy, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch, với tỷ lệ cử tri tham gia cao.

Cụ thể, từ ngày 14/3, Tổ bầu cử số 1, thôn O2, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai được tổ chức bỏ phiếu sớm, với toàn bộ 131/131 cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu ngay trong buổi sáng, đạt tỷ lệ 100%. Đến ngày 15/3, 2.178 khu vực bỏ phiếu còn lại trên toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt khai mạc từ 6 giờ 30 phút. Kết thúc ngày bầu cử, toàn tỉnh có 2.418.951 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,84%. Có 2.008 khu vực bỏ phiếu và 96 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.

gia lai cong bo ket qua bau cu hinh anh 1
Giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai báo cáo kết quả tại hội nghị công bố kết quả bầu cử

Cử tri Gia Lai đã bầu đủ 16/16 đại biểu Quốc hội theo đúng cơ cấu. Đối với HĐND tỉnh, 85 đại biểu đã được bầu đủ; trong đó, đại biểu tái cử chiếm 41,18%, và trên 63% đại biểu trúng cử có trình độ sau đại học. 

Ở cấp xã, toàn tỉnh đã bầu được 2.964/2.977 đại biểu, còn thiếu 13 đại biểu so với số lượng được ấn định ban đầu, dù tỷ lệ phiếu hợp lệ đạt 99,74%. Tại đơn vị bầu cử số 8, xã Tuy Phước Bắc, do chưa bầu đủ 2/3 số lượng đại biểu, Ủy ban bầu cử xã đã quyết định tổ chức bầu cử thêm 1 đại biểu vào ngày 19/3 theo đúng quy định. 

Ông Thái Đại Ngọc, Uỷ viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử tỉnh Gia Lai cho biết, các công việc sau bầu cử ở tỉnh sẽ được tiến hành khẩn trương.

gia lai cong bo ket qua bau cu hinh anh 2
Ông Thái Đại Ngọc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh Gia Lai triển khai sớm công việc sau bầu cử.

“Có thể khẳng định rằng, kết quả đạt được thể hiện sự thống nhất, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Giao sở Nội vụ khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại của bầu cử gửi Hội đồng Bầu cử Quốc gia theo đúng thời gian quy định; đồng thời chuẩn bị các nội dung để tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031”, ông Ngọc thông tin.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: Gia Lai công bố kết quả bầu cử 2026-2031 bầu đủ đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân các cấp ia Lai kết quả bầu cử HĐND
Cuộc bầu cử thành công, chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI
VOV.VN - Sau khi xác nhận tư cách đại biểu, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành tổ chức bộ máy của Quốc hội và HĐND các cấp, đồng thời chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI.

VOV.VN - Sau khi xác nhận tư cách đại biểu, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành tổ chức bộ máy của Quốc hội và HĐND các cấp, đồng thời chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia: 99,68% cử tri cả nước đã tham gia bầu cử
VOV.VN - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu cực cao trên toàn quốc, đạt 99,68%, nhiều địa phương gần như tuyệt đối. Đáng chú ý, cử tri cao tuổi nhất tham gia bỏ phiếu năm nay đã 119 tuổi.

