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Gia Lai thống nhất chủ trương thành lập 5 phường mới trong năm 2026

Thứ Tư, 18:02, 21/10/2026
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VOV.VN - HĐND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương thành lập 5 phường mới trên cơ sở nguyên trạng địa giới hành chính các xã An Nhơn Tây, Chư Sê, Phù Mỹ, Tây Sơn và Tuy Phước.

Ngày 21/10, HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập 5 phường mới thuộc tỉnh trong năm 2026.

Theo phương án được thống nhất, phường An Nhơn Tây được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã An Nhơn Tây, có diện tích tự nhiên 75,50 km², dân số 21.095 người. Phường Chư Sê được thành lập từ xã Chư Sê, với diện tích 124,75 km², dân số 69.135 người.

Phường Phù Mỹ có diện tích tự nhiên 54,47 km², dân số 28.524 người; phường Tây Sơn có diện tích 97,70 km², dân số 49.891 người. Trong khi đó, phường Tuy Phước có diện tích 53,37 km², dân số 78.615 người.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII thông qua bằng hình thức lấy phiếu biểu quyết của đại biểu. HĐND tỉnh Gia Lai giao UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

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Chư Sê là 1 trong 5 xã của tỉnh Gia Lai sẽ trở thành phường trong năm 2026

Trước đó, kết quả lấy ý kiến cho thấy người dân tại các địa phương đồng thuận cao với đề án thành lập phường, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng vào định hướng phát triển của địa phương.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Gia Lai có tổng cộng 135 đơn vị hành chính cấp xã, gồm xã và phường. Theo lộ trình, ngoài 5 xã dự kiến thành lập phường trong năm 2026, đến năm 2028, Gia Lai sẽ xây dựng hồ sơ đề án thành lập phường đối với 8 xã gồm An Lương, Cát Tiến, Đak Đoa, Đức Cơ, Ia Grai, Phù Cát, Tuy Phước Đông và Bình Khê.

Đến năm 2030, Gia Lai dự kiến tiếp tục xây dựng hồ sơ đề án thành lập phường đối với 3 xã Đề Gi, Chư Prông và Bình Dương./.

Hoàng Qui/ VOV-Tây Nguyên
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