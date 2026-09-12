Thành lập phường Bố Hạ, Bắc Ninh: Chuyển mình hướng tới đô thị văn minh, hiện đại

Phường Bố Hạ được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Bố Hạ, xã Đông Sơn và xã Hương Vĩ. Sau sắp xếp, phường có diện tích 41,24 km², dân số hơn 28.050 người, gồm 15 thôn.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh cùng các lãnh đạo tỉnh tặng hoa và trao tặng quyết định thành lập phường cho lãnh đạo xã Bố Hạ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, việc thành lập phường Bố Hạ không chỉ là sự thay đổi về địa giới hay tên gọi hành chính, mà quan trọng hơn là bước phát triển mới về không gian, vị thế và yêu cầu quản trị. Đây là cơ hội để Bố Hạ phát huy tiềm năng, lợi thế, tăng cường kết nối với các khu vực phát triển của thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

“Từ hôm nay, Bố Hạ bước vào một chặng đường mới”, ông Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu địa phương chuyển mạnh từ tư duy quản lý địa bàn sang tư duy quản trị đô thị; từ hoàn thiện tiêu chí sang nâng cao chất lượng đô thị; từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển thực chất, bền vững, lấy người dân làm trung tâm và chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm thước đo.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh phát biểu tại buổi lễ

Để thực hiện mục tiêu này, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đề nghị phường Bố Hạ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Bố Hạ cần tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, đồng thời phát huy nội lực, khai thác lợi thế về vị trí địa lý, lịch sử, văn hóa; ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là tại các điểm, khu công nghiệp; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thương mại, dịch vụ và các ngành có lợi thế.

Địa phương cần nâng cao chất lượng đô thị, gắn phát triển đô thị với kinh tế đô thị, nghiên cứu phát triển kinh tế đêm, dịch vụ ẩm thực; hướng tới mô hình đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Qua đó, từng bước xây dựng Bố Hạ trở thành vùng động lực phát triển của tỉnh.

Ủy viên Trung Ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp Cộng sản Dương Trung Ý tặng hoa lãnh đạo xã Bố Hạ

Thứ hai, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phường cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; kiện toàn bộ máy chính quyền, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, gần dân, trọng dân, hiểu dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Cùng với đó, cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

Thứ ba, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Bố Hạ cần tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, quán triệt sâu sắc tinh thần “lấy dân làm gốc”, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Theo ông Nguyễn Việt Oanh, thực tiễn cho thấy khi có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, chính quyền vận hành hiệu quả, minh bạch, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vào cuộc tích cực, đặc biệt là sự đồng lòng của nhân dân, thì mọi việc đều trở nên thuận lợi.

Văn nghệ chào mừng

Thứ tư, chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Địa phương cần xây dựng hình ảnh con người Bố Hạ thời kỳ đổi mới, phát triển và hội nhập; kết hợp hài hòa các giá trị truyền thống với giá trị thời đại như yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo.

Đồng thời, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công, giảm nghèo bền vững, trợ giúp kịp thời những trường hợp khó khăn, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thứ năm, xây dựng nếp sống đô thị văn minh. Phường Bố Hạ cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn, thân thiện; củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đông đảo người dân đến xem thành lập phường Bố Hạ

Mục tiêu là xây dựng Bố Hạ trở thành phường “văn minh, hiện đại, nghĩa tình, bản sắc”, phát triển nhanh, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh.