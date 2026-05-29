Với chủ đề: “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, sự kiện dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5/6 tới, tại TP.HCM.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Tân Tiến)

Đến nay, Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam (Bộ Quốc phòng) đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn tất các công tác chuẩn bị theo đúng tiến độ. Ban Tổ chức đã nhận được khoảng 95 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội.

Đại tá Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam (Bộ Quốc phòng) trình bày công tác chuẩn bị cho hội thảo. (Ảnh: Tân Tiến)

Nội dung hội thảo sẽ tập trung làm rõ hoàn cảnh ra đời, nội dung cốt lõi, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) và Lời kêu gọi Đồng bào và chiến sĩ cả nước (17/7/1966) của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định tầm vóc tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Tân Tiến)

Các tham luận cũng sẽ đề xuất giải pháp phát huy tinh thần của hai lời kêu gọi lịch sử trong bối cảnh mới, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và tạo động lực để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thông qua hội thảo, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục góp phần tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện đường lối đổi mới, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tạo động lực để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.