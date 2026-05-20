Đại tướng Lương Tam Quang chủ trì hội thảo về an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới

Với chủ đề “An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Hội thảo đã nhận được 52 báo cáo khoa học có chất lượng. Đồng thời, nhiều ý kiến tham luận trực tiếp tại Hội thảo với nội dung sâu sắc, tâm huyết đã luận giải, phân tích, đánh giá, làm rõ nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Trong kỷ nguyên mới của đất nước, an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia không còn được nhìn nhận thuần túy trong phạm vi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hay giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, mà được mở rộng trên nhiều lĩnh vực mới, với quan điểm “an ninh toàn diện, sự tự chủ về chiến lược, lấy phát triển cao về chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, con người và đối ngoại làm động lực duy trì sự ổn định đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định là điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước”. Đây là quan điểm lần đầu tiên được Đại hội XIV của Đảng xác lập, đặt an ninh xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển của đất nước.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển tư duy lý luận; làm rõ những vấn đề mới cả về nhận thức, lý luận và phương thức tổ chức thực hiện; đồng thời, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, đề xuất những luận cứ khoa học và giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Phát biểu tổng kết tại hội thảo, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí cán bộ công an lão thành, các các nhà khoa học đã tham dự hội thảo và đóng góp nhiều ý kiến quý báu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định: Hội thảo đã thống nhất đánh giá về những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia Việt Nam trong kỷ nguyên mới; thuận lợi, thách thức đối với an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Trong đó, những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia Việt Nam trong kỷ nguyên mới, không còn chỉ là các yếu tố từ bên ngoài, bên trong, các mối đe doạ an ninh phi truyền thống mà còn từ các không gian mới.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo

Hội thảo làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, tiếp tục cụ thể hoá tư duy, nhận thức mới của Đảng ta về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần tích cực xây dựng, hoàn thiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV về Chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Hội thảo thống nhất đánh giá, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò tham mưu, nòng cốt. Bảo vệ an ninh quốc gia vừa phải giữ vững nguyên tắc, vừa chủ động đổi mới; vừa phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vừa tham mưu, bổ sung, hoàn thiện; vừa chống phá hoại từ bên ngoài, vừa chống suy yếu từ bên trong, vừa bảo vệ hiện trạng đúng đắn, vừa kiến tạo điều kiện cho phát triển bền vững, mở rộng bảo vệ an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới, bảo đảm về mọi mặt ứng phó hiệu quả với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới...

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị các cơ quan chức năng, các học viện, nhà trường tích cực khai thác kết quả hội thảo trong tham mưu xây dựng Đề án Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trình Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV cũng như trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trong công tác giáo dục, đào tạo.