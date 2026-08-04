Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đối ngoại trong tình hình mới

Việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được xác định là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới. Đây cũng là nội dung xuyên suốt của phiên họp về “Tăng cường lãnh đạo, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan đại diện”, diễn ra chiều 4/8 trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.

Nhiều ý kiến tại phiên họp đã tập trung đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, phát huy vai trò tiên phong của ngoại giao kinh tế, đổi mới đối ngoại đa phương và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại.

Đại sứ, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Phiên thảo luận. Ảnh: Anh Tuấn

Nâng cao năng lực tham mưu, phát huy vai trò ngoại giao kinh tế

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, các cơ quan đại diện cần tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của ngoại giao kinh tế trong phục vụ phát triển đất nước.

Theo Đại sứ, hoạt động của cơ quan đại diện cần chuyển mạnh từ phản ánh tình hình sang dự báo xu hướng, tham mưu hoạch định chính sách và chủ động kiến tạo các cơ hội hợp tác mới.

Để thực hiện mục tiêu này, Đại sứ Phạm Thanh Bình đề xuất đổi mới phương thức tham mưu theo hướng tăng cường năng lực dự báo và kiến tạo chính sách; đổi mới công tác nghiên cứu theo cách tiếp cận liên ngành gắn với yêu cầu phát triển; đồng thời xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu và kết nối mạng lưới tham mưu trong toàn ngành.

Về ngoại giao kinh tế, Đại sứ kiến nghị các cơ quan đại diện chủ động nắm bắt xu hướng dịch chuyển đầu tư và chuỗi cung ứng, tăng cường đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua cơ chế đối thoại và cảnh báo sớm; thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành trong triển khai các dự án hợp tác; xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao kinh tế có tư duy liên ngành, năng lực thực tiễn, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực doanh nhân, chuyên gia và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Đổi mới đối ngoại đa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao

Đề cập công tác đối ngoại đa phương, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt nhận định, bối cảnh chính trị, an ninh toàn cầu tiếp tục biến động nhanh, trong khi các thể chế đa phương chịu nhiều tác động từ cạnh tranh giữa các nước lớn. Tuy nhiên, những xu hướng mới về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị trí tuệ nhân tạo, không gian số, biển và đại dương cũng như quá trình cải tổ các thể chế quốc tế đang mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào quản trị toàn cầu.

Theo Đại sứ, đối ngoại đa phương cần chuyển mạnh từ tham gia sang chủ động đóng góp, từ bảo vệ không gian phát triển sang góp phần kiến tạo năng lực phát triển, từng bước tham gia định hình các cơ chế, quy tắc quốc tế và đảm nhận vai trò dẫn dắt khi điều kiện cho phép.

Để đáp ứng yêu cầu đó, Đại sứ Đỗ Hùng Việt cho rằng cần tiếp tục đổi mới tư duy, cơ chế phối hợp, phương thức huy động nguồn lực và xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu. Cán bộ đối ngoại đa phương không chỉ cần chuyên môn sâu theo từng lĩnh vực mà còn phải có khả năng xử lý các vấn đề liên ngành, thành thạo ngoại ngữ, kỹ năng đàm phán, điều phối và vận động quốc tế.

Đại sứ cũng kiến nghị đổi mới cơ chế tổ chức và đánh giá cán bộ theo hướng phù hợp với đặc thù của công tác đa phương; quan tâm bố trí nguồn lực cho nghiên cứu, dự báo, xây dựng cơ sở dữ liệu, đào tạo cán bộ, đồng thời hỗ trợ việc đề xuất sáng kiến và ứng cử vào các vị trí quốc tế.

Cùng chia sẻ về yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan đại diện, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho rằng, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển tích cực, các cơ quan đại diện cần phát huy hơn nữa vai trò cầu nối trong củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và tăng cường gắn kết giữa hai nước.

Theo Đại sứ, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp trong nội bộ cơ quan đại diện cũng như giữa các cơ quan đại diện với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai công tác đối ngoại. Bên cạnh đó là nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược, dự báo tình hình; đổi mới ngoại giao kinh tế; tăng cường bảo hộ công dân, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia và đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, việc xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và tác phong chuyên nghiệp sẽ là yếu tố quan trọng để các cơ quan đại diện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng thời tiếp tục đóng góp vào việc vun đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững giữa Việt Nam và Campuchia.