English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giải thể Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70 về chính sách xã hội

Thứ Sáu, 18:59, 31/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1434/QĐ-TTg giải thể Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội được thành lập theo Quyết định số 1365/QĐ-TTg ngày 9/8/2013.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70 được thành lập theo Quyết định số 1365/QĐ-TTg ngày 9/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương là nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, biện pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 70 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

An sinh xã hội - Chính sách có theo kịp đời sống đô thị?
An sinh xã hội - Chính sách có theo kịp đời sống đô thị?

VOV.VN - Nếu không gian công cộng giúp người dân thư giãn, thì an sinh xã hội tạo nền tảng để họ yên tâm sống và vươn lên. Ở TP.HCM năng động, an sinh không chỉ là hỗ trợ mà là điều kiện thiết yếu cho ổn định, bền vững. Tuy vậy, khoảng cách giữa chính sách và thực tế vẫn còn tồn tại.

An sinh xã hội - Chính sách có theo kịp đời sống đô thị?

An sinh xã hội - Chính sách có theo kịp đời sống đô thị?

VOV.VN - Nếu không gian công cộng giúp người dân thư giãn, thì an sinh xã hội tạo nền tảng để họ yên tâm sống và vươn lên. Ở TP.HCM năng động, an sinh không chỉ là hỗ trợ mà là điều kiện thiết yếu cho ổn định, bền vững. Tuy vậy, khoảng cách giữa chính sách và thực tế vẫn còn tồn tại.

Những chính sách về xã hội nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2026
Những chính sách về xã hội nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2026

VOV.VN - Từ 1/7/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng; Phạt đến 50 triệu đồng hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật; Lao động nữ được nghỉ thai sản 7 tháng.

Những chính sách về xã hội nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2026

Những chính sách về xã hội nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2026

VOV.VN - Từ 1/7/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng; Phạt đến 50 triệu đồng hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật; Lao động nữ được nghỉ thai sản 7 tháng.

Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội
Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021 - 2026".

Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021 - 2026".

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội