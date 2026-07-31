Giải thể Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70 về chính sách xã hội

Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70 được thành lập theo Quyết định số 1365/QĐ-TTg ngày 9/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương là nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, biện pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 70 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Thủ tướng: Mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách mua nhà ở xã hội VOV.VN - Sáng nay (20/3), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, nghe báo cáo, cho ý kiến về các chính sách nhà ở xã hội và các vấn đề liên quan.



