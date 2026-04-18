中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giám đốc Công an Hà Nội được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Thứ Bảy, 10:59, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Sáng nay (18/4), tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Hình sự (18/4/1946-18/4/2026), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

giam doc cong an ha noi duoc phong danh hieu anh hung luc luong vu trang nhan dan hinh anh 1
Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Trong dịp này có 5 tập thể và 1 cá nhân thuộc lực lượng Công an nhân dân vinh dự được trao tặng danh hiệu cao quý trên.

Việc được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ, nổi bật của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Thủ đô đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Trên cương vị người đứng đầu Công an TP Hà Nội, đồng chí đã trực tiếp chỉ đạo nhiều vụ án, chuyên án lớn, phức tạp, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, dấu ấn của người đứng đầu Công an TP Hà Nội cũng thể hiện rõ nét ở những mặt công tác lớn như chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, đặc biệt là giải quyết 5 điểm nghẽn trên địa bàn...

giam doc cong an ha noi duoc phong danh hieu anh hung luc luong vu trang nhan dan hinh anh 2
Toàn cảnh buổi lễ

Đồng thời, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều đổi mới, sáng tạo như phong trào thi đua "Ba nhất" gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến của các tập thể, cá nhân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng cao quý của Nhà nước dành cho tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: giám đốc Công an Hà Nội Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng Thủ tướng Lê Minh Hưng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội