Giám đốc Công an TP Hà Nội: Làm rõ các cán bộ liên quan vụ 300 tấn thịt lợn bệnh

Trao đổi với đại diện các cơ quan báo chí trung ương và thành phố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng chức năng truy xuất tận cùng đường đi của số thịt lợn mang mầm bệnh; đồng thời sẽ kiến nghị xử phạt kịch khung các đối tượng vi phạm.

“Công an TP Hà Nội đã đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vào cuộc, làm rõ trách nhiệm của cán bộ liên quan, với tinh thần kiên quyết "không có vùng cấm", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ, và thể hiện những quan điểm chỉ đạo quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm vi phạm an toàn thực phẩm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội. (Ảnh: Trọng Phú)

Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, ngay từ khi nghe báo cáo ban đầu về vụ việc, ông đã yêu cầu các bộ phận điều tra phải chứng minh bằng được việc đưa lợn bệnh vào bếp ăn, trường học. Công tác điều tra, xác minh phải chính xác, khách quan, quyết liệt; không thể chung chung là "có biểu hiện" hay "nghi vấn", mà phải thu thập bằng được chứng cứ.

Đến khi các dấu hiệu tội phạm đã rõ ràng, cùng với việc xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan điều tra tiếp tục phối hợp để “truy” những câu hỏi lớn: có hay không sự buông lỏng quản lý, có dấu hiệu tiếp tay của các cơ quan chức năng tại cơ sở? Vì sao hàng trăm tấn lợn bệnh lại có thể “qua mặt” hàng rào kiểm dịch để ra thị trường?; và hành vi vi phạm diễn ra trong thời gian dài, vậy ở đây có hay không sự thông đồng để trục lợi?.

"Tôi đã trực tiếp báo cáo đồng chí Bí thư Thành ủy và đề nghị giao cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra ngay dấu hiệu vi phạm của 2 đơn vị: Trung tâm kiểm dịch và Đảng ủy, UBND các xã nơi xảy ra vụ việc. Tại sao để hàng trăm tấn lợn ốm chết ra vào địa bàn mà chính quyền cơ sở lại không hay biết?" - Người đứng đầu Công an Thủ đô nói rõ.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Công an TP Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn lớn, trong đó có an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường. "Năm 2026 phải làm quyết liệt. Trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, chúng tôi sẽ làm quyết liệt, xin hứa với nhân dân là làm đến cùng để làm sạch môi trường, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng", Giám đốc CATP nhấn mạnh.

Người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô nhấn mạnh, chuyên án sẽ không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng thu gom. Cơ quan công an đang tiếp tục truy xuất xem nguồn thực phẩm này đã được đưa vào các đơn vị, bếp ăn tập thể nào. Đặc biệt, trước tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu quan điểm, các cơ quan tiến hành tố tụng cần nghiên cứu, nâng mức xử phạt lên cao nhất đối với loại tội phạm này.

“Việc cố tình thu mua lợn ốm chết, mang mầm bệnh để tuồn vào bếp ăn của học sinh và công nhân không chỉ là hành vi trục lợi kinh tế đơn thuần, mà còn là tội ác đầu độc thế hệ tương lai. Do đó, việc kiến nghị áp dụng mức hình phạt cao nhất chính là biện pháp thiết thực để trừng trị đích đáng những kẻ hám lợi, đồng thời tạo sức răn đe tuyệt đối, góp phần giải quyết triệt để "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thủ đô...” - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Thịt lợn bệnh phát hiện tại Công ty thực phẩm Cường Phát.

Về diễn biến vụ án: Đến thời điểm hiện tại, CQĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Giả mạo trong công tác, xảy ra tại thành phố Hà Nội và các địa phương có liên quan.

Trước đó, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I đồng loạt tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền tại lò mổ Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội có dấu hiệu giết mổ lợn không khỏe mạnh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 543,1kg thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi cùng nhiều tài liệu liên quan.

Ngoài ra, qua khám xét tại Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát (địa chỉ xã Hồng Vân, Hà Nội) của Nguyễn Văn Thành (là Giám đốc Công ty) và vợ là Nguyễn Thị Bình, phát hiện 176kg thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh tai xanh ở lợn.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Đỗ Văn Thanh (là đối tượng cung cấp lợn cho Nguyễn Thị Hiền) và 4 đối tượng, nguyên là cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, thuộc Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y của thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định: Từ đầu năm 2026 đến nay, Đỗ Văn Thanh đã tiến hành thu gom khoảng 3.600 con lợn (tương đương khoảng 300 tấn thịt) nghi bị nhiễm bệnh tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang rồi chuyển cho Nguyễn Thị Hiền tại lò mổ Vạn Phúc, Hà Nội để giết mổ, bán ra thị trường.

Sau khi giết mổ lợn, Nguyễn Thị Hiền đã bán cho người dân và Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát. Từ Công ty Cường Phát, 'thịt bẩn' tiếp tục được bán lại cho một số Công ty thương mại khác để cung cấp vào một số lớp mầm non, trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Để hợp thức hóa nguồn gốc của lợn, Đỗ Văn Thanh đã thông đồng với Vũ Kim Tuấn cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định.

Tại khu giết mổ tập trung Vạn Phúc, Hà Nội, cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm soát giết mổ đã tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250.000 đồng/chuyến xe đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ. Tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 4 bị can: Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn Thành về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Quyết định khởi tố 4 bị can nguyên cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tội Giả mạo trong công tác.