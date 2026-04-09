Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào khó khăn tại Thái Nguyên

Thứ Năm, 17:27, 09/04/2026
VOV.VN - Bộ Công an phối hợp tỉnh Thái Nguyên ra quân xây dựng nhà tặng hộ nghèo, gia đình chính sách tại khu vực miền núi, góp phần xóa nhà tạm, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống người dân.

Sáng 9/4, Đoàn công tác của Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào khó khăn về nhà ở và các gia đình chính sách tại khu vực miền núi của tỉnh Thái Nguyên.

bo cong an ra quan xay dung nha tang dong bao kho khan tai thai nguyen hinh anh 1
Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức ra quân, đồng loạt xây dựng nhà tặng đồng bào khó khăn về nhà ở tại các địa bàn miền núi Thái Nguyên

Ngay sau điều chỉnh địa giới hành chính, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề án Xây dựng 1.000 căn nhà cho nhân dân với mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ kinh phí đề nghị Bộ Công an hỗ trợ. Qua rà soát, hiện các địa phương miền núi Thái Nguyên còn 560 căn nhà cần được hỗ trợ.

bo cong an ra quan xay dung nha tang dong bao kho khan tai thai nguyen hinh anh 2
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất yêu cầu các địa phương xác định xây dựng nhà cho các đối tượng khó khăn về nhà ở là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

Do đó, chương trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện sống cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách; Đồng thời thể hiện sự quan tâm của lực lượng công an và chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng miền núi.

Tại Lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất yêu cầu các địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, rà soát đúng đối tượng, tránh trùng lặp chính sách. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm triển khai hiệu quả chương trình.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Giám đốc Công an TP Hà Nội: Làm rõ các cán bộ liên quan vụ 300 tấn thịt lợn bệnh
Giám đốc Công an TP Hà Nội: Làm rõ các cán bộ liên quan vụ 300 tấn thịt lợn bệnh

VOV.VN - Liên quan đến vụ 300 tấn thịt lợn mang mầm bệnh bị tuồn ra thị trường, đặc biệt, cung cấp cả vào các trường học, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu rõ quan điểm: “Đó là tội ác đầu độc thế hệ tương lai, và cần phải bị nghiêm trị”.

Giám đốc Công an TP Hà Nội: Làm rõ các cán bộ liên quan vụ 300 tấn thịt lợn bệnh

Giám đốc Công an TP Hà Nội: Làm rõ các cán bộ liên quan vụ 300 tấn thịt lợn bệnh

VOV.VN - Liên quan đến vụ 300 tấn thịt lợn mang mầm bệnh bị tuồn ra thị trường, đặc biệt, cung cấp cả vào các trường học, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu rõ quan điểm: “Đó là tội ác đầu độc thế hệ tương lai, và cần phải bị nghiêm trị”.

Bộ Công an đề xuất bổ sung đồ vật cấm và cách xử lý trong các cơ sở giam giữ
Bộ Công an đề xuất bổ sung đồ vật cấm và cách xử lý trong các cơ sở giam giữ

VOV.VN - Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định nội quy cơ sở giam giữ và danh mục đồ vật đưa vào khu vực giam giữ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Dự thảo Thông tư có nhiều quy định mới, góp phần tăng cường công tác quản lý tại cơ sở giam giữ.

Bộ Công an đề xuất bổ sung đồ vật cấm và cách xử lý trong các cơ sở giam giữ

Bộ Công an đề xuất bổ sung đồ vật cấm và cách xử lý trong các cơ sở giam giữ

VOV.VN - Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định nội quy cơ sở giam giữ và danh mục đồ vật đưa vào khu vực giam giữ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Dự thảo Thông tư có nhiều quy định mới, góp phần tăng cường công tác quản lý tại cơ sở giam giữ.

Hôm nay công bố thông tin vụ án xảy ra ở Bảo Tín Minh Châu
Hôm nay công bố thông tin vụ án xảy ra ở Bảo Tín Minh Châu

VOV.VN - Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị thông tin báo chí, công bố thông tin vụ án Vi phạm quy định về kế toán xảy ra ở Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và một số vụ án, vụ việc nổi bật khác.

Hôm nay công bố thông tin vụ án xảy ra ở Bảo Tín Minh Châu

Hôm nay công bố thông tin vụ án xảy ra ở Bảo Tín Minh Châu

VOV.VN - Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị thông tin báo chí, công bố thông tin vụ án Vi phạm quy định về kế toán xảy ra ở Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và một số vụ án, vụ việc nổi bật khác.

