Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào khó khăn tại Thái Nguyên

Sáng 9/4, Đoàn công tác của Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào khó khăn về nhà ở và các gia đình chính sách tại khu vực miền núi của tỉnh Thái Nguyên.

Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức ra quân, đồng loạt xây dựng nhà tặng đồng bào khó khăn về nhà ở tại các địa bàn miền núi Thái Nguyên

Ngay sau điều chỉnh địa giới hành chính, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề án Xây dựng 1.000 căn nhà cho nhân dân với mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ kinh phí đề nghị Bộ Công an hỗ trợ. Qua rà soát, hiện các địa phương miền núi Thái Nguyên còn 560 căn nhà cần được hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất yêu cầu các địa phương xác định xây dựng nhà cho các đối tượng khó khăn về nhà ở là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

Do đó, chương trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện sống cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách; Đồng thời thể hiện sự quan tâm của lực lượng công an và chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng miền núi.

Tại Lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất yêu cầu các địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, rà soát đúng đối tượng, tránh trùng lặp chính sách. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm triển khai hiệu quả chương trình.