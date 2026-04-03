Giao Ban Tổ chức TƯ hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí cho từng vị trí việc làm

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ khẩn trương hoàn thành xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 gắn với đánh giá việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy chỉ đạo đánh giá thực chất việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; Thực hiện nghiêm công tác quản lý đảng viên, nhất là việc chuyển sinh hoạt đảng; tăng cường tạo nguồn, phát triển đảng viên ở địa bàn trọng điểm, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; Chỉ đạo kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp sau bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc triển khai đánh giá cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý hằng quý, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đánh giá đúng về phẩm chất, năng lực, uy tín để kịp thời có biện pháp khuyến khích, động viên, ghi nhận đối với những cán bộ có thành tích, kết quả nổi trội; đồng thời nhắc nhở, cảnh báo, cảnh tinh đối với cán bộ chưa toàn tâm, toàn ý, thiếu trách nhiệm, thiếu nỗ lực, cố gắng, chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở; Chỉ đạo tăng cường chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác đảng nhằm chuyển đổi phương thức thực hiện từ thủ công sang điện tử; triển khai hiệu quả ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử" trong công tác quản lý đảng viên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị vừa ký ban hành Kết luận số 16 về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng trong quý II/2026.

Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Trung ương khoá XIV thực sự hiệu quả; tăng cường định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, nhất là kết quả Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Giao Ban Tổ chức Trung ương: Chủ động phối hợp với Đảng uỷ Chính phủ, Đảng uỷ Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí cho từng vị trí việc làm, cụ thể hoá tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, xây dựng phương án bổ sung biên chế, điều động cán bộ làm cơ sở để sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp; và soát nhu cầu, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo lộ trình cho cán bộ cơ sở. Tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định giải quyết khiếu nại về xoá tên đảng viên. ) Chủ trì hướng dẫn thống nhất về quản lý đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng, cấp thẻ đảng viên trong điều kiện chuyển đổi số và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Giao Văn phòng Trung ương Đảng: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở phù hợp với yêu cầu mới. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu nâng cấp tính năng ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử" đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong Đảng. Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 21-TB/VPTW, ngày 7/3/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng.