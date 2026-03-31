Thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ

Dự hội nghị có ông Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 đã thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban chấp hành Đảng uỷ Chính phủ về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn giám sát đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc quyết định của Bộ Chính trị và kế hoạch của Đoàn kiểm tra, giám sát. Về công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và Chỉ thị 01, Đoàn Giám sát nêu rõ, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đồng bộ, bảo đảm 100% tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên tham gia học tập theo kế hoạch. Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, kịp thời bằng nhiều hình thức phù hợp, gắn với sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, góp phần lan tỏa nội dung Nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đảng viên

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo lãnh đạo Chính phủ, các Đảng ủy trực thuộc chủ động xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo gắn việc thực hiện triển khai Nghị quyết với việc triển khai các nghị quyết chiến lược, trụ cột của Bộ Chính trị về phát triển đất nước trong giai đoạn mới.​

Trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 46, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai chủ động, bài bản, đúng quy định của pháp luật và bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng bầu cử Quốc gia. Cơ chế phối hợp giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan được thực hiện chặt chẽ, phát huy hiệu quả điều phối liên ngành trong quá trình chuẩn bị bầu cử.​

Đoàn giám sát cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như chưa có nhiều đổi mới về phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV; chưa lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tổ chức Đảng trực thuộc trong việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết trên môi trường số bước đầu được triển khai nhưng chưa tạo được nhiều sản phẩm chuyên sâu, có sự phân tích chính sách, mức độ lan tỏa chưa tương xứng với yêu cầu…

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ đã bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nhấn mạnh những kết quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thủ tướng cho biết đã ban hành hàng trăm văn bản, chỉ thị để triển khai thực hiện. Qua đoàn kiểm tra, giám sát, Thủ tướng đề xuất nghiên cứu tổ chức bộ máy Chính phủ cho sát với tình hình; các cơ quan tham mưu, giúp việc cũng cần được sắp xếp hợp lý.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát nêu rõ: Kiểm tra, giám sát là hoạt động thường xuyên nhằm đánh giá đúng, thực chất tình hình, nhận diện ưu điểm, cách làm hay, sáng tạo để tiếp tục phát huy; chỉ ra những hạn chế, tồn tại để kịp thời có giải pháp khắc phục, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng.

Từ những ý kiến tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết sẽ hoàn thiện dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền.