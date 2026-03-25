Giới thiệu về Quốc hội cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội

Theo đó, trong 2 ngày (25-26/3/2026), hơn 90 đại biểu đã trúng cử Quốc hội khóa XVI đến từ 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Nam Bộ sẽ được bồi dưỡng, nghiên cứu các nội dung như Tổng quan về Quốc hội; Giới thiệu về công tác Chuyển đổi số và các phần mềm phục vụ hoạt động của Quốc hội, hướng dẫn sử dụng App Quốc hội số 2.0; Kỹ năng xem xét, góp ý trong xây dựng pháp luật của đại biểu Quốc hội; Kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; Kỹ năng tiếp xúc với truyền thông, báo chí của đại biểu Quốc hội… Bên cạnh đó, các đại biểu còn cùng nhau trao đổi, thảo luận các nội dung cũng như chia nhóm thực hành về các kỹ năng được bồi dưỡng.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công rực rỡ, thực sự là một mốc son trong tiến trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của nước nhà.

Với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay đạt gần 99,7%, cử tri đã bầu đủ 500 đại biểu tham gia Quốc hội khóa XVI. Với tinh thần trách nhiệm và niềm tin tuyệt đối, nhân dân đã khẳng định ý chí sắt son đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và đặc biệt là gửi gắm kỳ vọng lớn lao vào sự đổi mới của Quốc hội khóa mới và trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của từng đại biểu quốc hội...

Nhằm giúp đại biểu nắm bắt được những kiến thức cơ bản và vận dụng tốt các kỹ năng ngay tại kỳ họp thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị bồi dưỡng này.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

“Để đạt được những mục tiêu đề ra đối với các đại biểu trúng cử lần đầu, tôi đề nghị các vị đại biểu hãy nghiêm túc học tập với tinh thần trách nhiệm đến cùng, xứng đáng với niềm tin của hàng triệu cử tri đã gửi gắm cho mình trong ngày 15 tháng 3 vừa qua. Cần gạt bỏ tâm lý người mới, coi đây là một phiên họp thu nhỏ để rèn luyện các kỹ năng nghị trường. Tại Hội nghị, các đại biểu hãy mạnh dạn đặt câu hỏi và đưa ra những tranh luận, các báo cáo viên sẽ hỗ trợ tối đa và nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động nghị trường. Sự chủ động của các vị hôm nay chính là hiệu quả và uy tín của Quốc hội ngày mai”, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh.