Các nhà khoa học trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Dưới đây là thông tin chi tiết về những đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà khoa học, xếp thứ tự theo học hàm, học vị.

Điểm bầu cử tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

* Giáo sư, Tiến sĩ, Viện sĩ Châu Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

- Năm sinh: 1961

- Quê quán: Phường Mỹ Thượng, thành phố Huế

- Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Viện sĩ; Tiến sĩ Hóa học; Đại học chuyên ngành Hóa hữu cơ

- Đơn vị ứng cử: tỉnh Phú Thọ

- Tỷ lệ trúng cử: 92,26%

* Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương - Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ; Ủy viên Hội đồng giáo sư nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng giáo sư liên ngành chăn nuôi-thú y-thủy sản

- Năm sinh: 1965

- Quê quán: Xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

- Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Thủy sản; Tiến sĩ tiếng Anh; Đại học chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản

- Đơn vị ứng cử: thành phố Cần Thơ

- Tỷ lệ trúng cử: 83,64%

* Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên Trung ương Đảng; Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- Năm sinh: 1974

- Quê quán: Xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi

- Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Dược học; Thạc sĩ Hóa phân tích; Đại học chuyên ngành Hóa học

- Đơn vị ứng cử: Thành phố Hồ Chí Minh

- Tỷ lệ trúng cử: 71,43%

* Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Năm sinh: 1974

- Quê quán: Xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Thú y; Đại học chuyên ngành Thú y

- Đơn vị ứng cử: thành phố Hà Nội

- Tỷ lệ trúng cử: 87,08%

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân - Ủy viên Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- Năm sinh: 1974

- Quê quán: Xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình

- Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Công nghệ thông tin; Thạc sĩ Công nghệ thông tin; Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin

- Đơn vị ứng cử: tỉnh Quảng Ngãi

- Tỷ lệ trúng cử: 91,51%

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

- Năm sinh: 1972

- Quê quán: Phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên

- Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa; Đại học chuyên ngành Y khoa

- Đơn vị ứng cử: thành phố Hà Nội

- Tỷ lệ trúng cử: 85,93%

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Năm sinh: 1967

- Quê quán: Phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai

- Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học máy tính; Đại học chuyên ngành Khoa học máy tính

- Đơn vị ứng cử: thành phố Hà Nội

- Tỷ lệ trúng cử: 65,53%

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

- Năm sinh: 1970

- Quê quán: Xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

- Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dược khoa; Tiến sĩ tiếng Pháp; Đại học chuyên ngành Dược

- Đơn vị ứng cử: Thành phố Hồ Chí Minh

- Tỷ lệ trúng cử: 62,20%

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa; Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

- Năm sinh: 1972

- Quê quán: Phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y học; Tiến sĩ Tiếng Anh; Bác sĩ chuyên khoa sơ bộ răng hàm mặt

- Đơn vị ứng cử: Thành phố Hồ Chí Minh

- Tỷ lệ trúng cử: 51,27%

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

- Năm sinh: 1979

- Quê quán: Xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị

- Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Vật lý chất rắn, Tiến sĩ tiếng Nga; Đại học chuyên ngành Vật lý chất rắn

- Đơn vị ứng cử: thành phố Huế

- Tỷ lệ trúng cử: 83,92%

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Năm sinh: 1984

- Quê quán: Xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học sự sống; Đại học chuyên ngành Sinh học

- Đơn vị ứng cử: tỉnh Lâm Đồng

- Tỷ lệ trúng cử: 88,02%

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế

- Năm sinh: 1982

- Quê quán: Phường Phong Thái, thành phố Huế

- Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngoại khoa; Bác sĩ Y khoa; Cử nhân tiếng Anh

- Đơn vị ứng cử: thành phố Huế

- Tỷ lệ trúng cử: 82,57%.

* Tiến sĩ Hồ Đức Thắng - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ

- Năm sinh: 1983

- Quê quán: Xã Quỳnh An, tỉnh Nghệ An

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học máy tính

- Đơn vị ứng cử: tỉnh An Giang

- Tỷ lệ trúng cử: 84,06%

* Tiến sĩ Lê Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

- Năm sinh: 1978

- Quê quán: Xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Y học; Đại học chuyên ngành Bác sĩ đa khoa

- Đơn vị ứng cử: tỉnh Thanh Hóa

- Tỷ lệ trúng cử: 94,79%.

