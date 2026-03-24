Tăng đại biểu dân cử chuyên trách để Quốc hội, HĐND hoạt động chuyên nghiệp hơn

Theo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và 2.552 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 72.437 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Đây là những người đại diện dân cử được cử tri tin tưởng tín nhiệm, thực hiện trọng trách trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thuận lợi, cơ hội nhưng không ít khó khăn thách thức đan xen.

Đáng nói, chất lượng đại biểu được nâng lên rõ rệt với tỷ lệ đại biểu chuyên trách cao nhất từ trước đến nay và số lượng lớn đại biểu có trình độ chuyên môn cao. Điều này có ý nghĩa quan trọng để Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới hoạt động chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia.

