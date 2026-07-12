Giữa thời bình, người Anh hùng tiên phong hiến “đất vàng” mở đường

Quyết định hiến hơn 2.000m² "đất vàng" và hành trình miệt mài vận động bà con cùng mở đường Hải Thượng Lãn Ông của ông đã viết tiếp câu chuyện đẹp về phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ.

Từ kháng chiến đến thời bình

Những ngày đầu tháng 7 - tháng tri ân những người có công với đất nước - chúng tôi tìm đến thăm Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (LLVTND) Dương Đức Thùng (SN 1954, dân tộc Nùng) tại phường Đồng Xoài, Thành phố Đồng Nai (trước đây là phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ đơn sơ, người cựu chiến binh già chậm rãi kể lại những năm tháng thanh xuân rực lửa.

Ông Thùng bên khu rừng mình bảo vệ, gìn giữ. Ảnh: BBP

Sinh ra và lớn lên tại xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng cũ, tháng 8/1974, chàng thanh niên Dương Đức Thùng lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Từ năm 1979 đến 1983, ông tiếp tục trong đội hình Quân đoàn 4, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp nước bạn Campuchia đánh đuổi quân Pol Pot. Tại mặt trận khốc liệt này, ông trực tiếp tham gia giải phóng thủ đô Phnom Penh và được mệnh danh là một trong những "người mở cửa" ở cửa ngõ phía Bắc thành phố. Là Chuẩn úy, Đại đội trưởng Đại đội Công binh (Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 25, Quân đoàn 4), ông luôn mưu trí, dũng cảm đi đầu trong việc phá mìn, bóc dỡ vật cản mở đường cho xe tăng và bộ binh tiến quân.

Với những chiến công xuất sắc, ngày 25/1/1983, ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND khi mới 29 tuổi, cùng với Huân chương Chiến công hạng Ba và những phần thưởng cao quý từ Chính phủ Vương quốc Campuchia.

Năm 1990, ông Dương Đức Thùng rời quân ngũ theo chế độ mất sức và cùng gia đình chọn Bình Phước làm quê hương thứ hai để an cư lập nghiệp.

Giữa làn sóng phá rừng trồng cây công nghiệp thời bấy giờ, người lính Cụ Hồ ấy lại kiên quyết giữ lại, tự tay chăm sóc khu rừng gỗ quý tự nhiên rộng hàng héc-ta ngay giữa lòng thành phố Đồng Xoài để làm kỷ niệm và bảo vệ môi trường. Người dân địa phương từ lâu đã kính trọng gọi ông bằng cái tên thân thương “Anh hùng giữ rừng".

Ông Thùng chỉ tay về phía mảnh đất gia đình đã hiến để mở đường. Ảnh: Thiên Lý

Mới đây nhất, khi chính quyền địa phương vận động nhân dân hiến đất xây dựng tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông nhằm tạo đà bứt phá cho kinh tế khu vực, một lần nữa, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong ông lại tỏa sáng. Không một chút đắn đo, ông tình nguyện hiến hơn 2.000m² "đất vàng" của gia đình để làm đường.

Chia sẻ về quyết định này, ông Thùng nói: “Tôi thấy đất nước đã hòa bình nên rất mừng và mong muốn đóng góp mở đường cho làng xóm, mở đường cho xã phường. Tôi mong con đường này sang năm sẽ hoàn thành, bởi vì có 2km. Đơn vị thi công, cùng UBND phường cố gắng, tích cực làm sớm để cho người dân thấy và yên tâm”.

Lan tỏa tinh thần "sống là cho đi"

Không chỉ tiên phong đi đầu, người cựu chiến binh ấy còn miệt mài đến từng nhà, gặp từng người để giải thích, vận động bà con cùng chung tay.

Từ sự phân tích thấu tình đạt lý của ông Thùng, kết hợp với định hướng rõ ràng của chính quyền, một làn sóng đồng thuận đã lan tỏa mạnh mẽ.

Con đường Hải Thượng Lãn Ông, nơi ông Thùng hiến đất đang được giải phóng mặt bằng. Ảnh: ĐC

Đến nay, tuyến đường vốn trước đây chỉ nằm trên quy hoạch đã có 48 hộ dân tự nguyện hiến gần 3,2ha đất để Nhà nước đầu tư xây dựng con đường dài 1,9km, lộ giới rộng tới 28m.

Học tập tinh thần của Anh hùng Dương Đức Thùng, ông Trần Minh Hùng và ông Mai Thế Tám (người dân tại địa phương) trải lòng:

“Khi tuyến đường được mở sẽ thông thương lâu dài, chúng tôi sẵn sàng hiến cho nhà nước để mở đường”.

“Là người dân, việc gì có lợi cho cộng đồng, cho thế hệ mai sau mình làm thôi. Ai cũng mong có con đường khang trang để đi lại”.

Ông Bùi Xuân Linh, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Xoài

Ông Bùi Xuân Linh, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Xoài cho biết, tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông sau khi hoàn thành không chỉ hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, kết nối trực tiếp các khu dân cư với Quốc lộ 14 mà còn thúc đẩy giao thương liên vùng, phát triển mạnh mẽ mảng thương mại - dịch vụ và chỉnh trang đô thị sạch đẹp.

Sự hy sinh, tiên phong của anh hùng Dương Đức Thùng chính là đòn bẩy, là tấm gương sáng tạo nên làn sóng đồng thuận lớn trong nhân dân.

Ông Linh cho biết: “Việc nhân dân hiến đất làm đường đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm giữa Nhà nước với nhân dân trong thực hiện việc xây dựng đô thị. Mặt khác, việc làm này còn góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, bởi nếu phải giải phóng và đền bù cho người dân sẽ tốn rất nhiều tiền. Từ sự đồng thuận của người dân ở con đường này sẽ lan tỏa, trở thành điểm sáng cho các dự án tiếp theo trong việc vận động nhân dân hiến đất làm đường. Để những con đường có thể làm nhanh, đem lại lợi ích cho người dân, địa phương”.

Câu chuyện "sống là cho đi" của Anh hùng Dương Đức Thùng giờ đây đã trở thành bài học sống động cho thế hệ trẻ tại địa phương. Cứ mỗi dịp lễ Tết hay những ngày tháng 7 tri ân, các bạn đoàn viên, thanh niên lại quây quần trong căn nhà nhỏ của ông để nghe kể chuyện chiến trường xưa, nghe ông căn dặn về trách nhiệm của người trẻ đối với đất nước.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên phường Đồng Xoài đến thăm, tặng quà cho ông Thùng. Ảnh: Thiên Lý

Phạm Nguyễn Minh Trinh, Bí thư Đoàn phường Đồng Xoài chia sẻ, từ những lời dạy của người đi trước, mỗi thế hệ trẻ hôm nay đều tự ý thức phải nỗ lực vượt bậc. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, tinh thần tiên phong của người anh hùng năm xưa đang được các bạn trẻ tiếp nối bằng việc phát huy vai trò xung kích, đồng hành cùng nhân dân trong công cuộc chuyển đổi số, xây dựng quê hương giàu mạnh.

“Trong thời gian tới, bản thân tôi cũng như các đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, hỗ trợ nhân dân trong việc triển khai các thủ tục hành chính. Trong thời gian này, có chiến dịch mùa hè số, thông qua chiến dịch đó, Đoàn thanh niên sẽ có những đội hình hỗ trợ bà con nhân dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh hơn, chính xác hơn", Bí thư Đoàn phường nói thêm.

Rời căn nhà nhỏ của ông khi bóng chiều đã ngả, chúng tôi nhìn lại khoảnh rừng gỗ quý xanh ngắt giữa lòng thành phố và dải đất đang dần định hình thành đại lộ tương lai. Ở nơi đó, có một người anh hùng dân tộc Nùng vẫn đang lặng lẽ cống hiến cho đời bằng cái tâm trong sáng nhất. Thanh xuân ông giữ nước, thanh bình ông giữ rừng và mở đường cho dân. Cuộc đời của Anh hùng Dương Đức Thùng chính là một bài ca đẹp, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của sự hy sinh và lòng yêu nước thiêng liêng nhưng vô cùng giản dị.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của ông cho đất nước, vào tháng 1/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm hỏi và tặng quà tri ân gia đình ông. Ảnh: Nhân vật cung cấp