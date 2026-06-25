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Người dân Đồng Nai hiến "đất vàng", dỡ nhà để mở đường giao thông

Thứ Năm, 19:42, 25/06/2026
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VOV.VN - Hưởng ứng phong trào “Việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến”, 48 hộ dân tại địa bàn phường Đồng Xoài, TP. Đồng Nai (trước đây là tỉnh Bình Phước) đã tự nguyện hiến gần 3,2 ha đất, tương đương trị giá hơn 15 tỷ đồng, tạo điều kiện cho dự án đường Hải Thượng Lãn Ông chính thức được khởi công.

 

Ngày 25/6, UBND phường Đồng Xoài, TP. Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông. Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, giúp kết nối trực tiếp phường Đồng Xoài và phường Bình Phước - 2 phường trung tâm của tỉnh Bình Phước cũ.

Dự án có lộ giới quy hoạch 28m, tổng chiều dài gần 1,9 km (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến giáp ranh phường Bình Phước), với tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng phục vụ dự án là 5,14ha, ảnh hưởng tới 98 thửa đất.

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Con đường được đầu tư mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển địa phương

Điểm sáng lớn nhất của dự án này chính là sự đồng thuận, đồng lòng từ phía người dân. Đến nay, chính quyền địa phương đã vận động thành công 48 hộ gia đình, cá nhân tự nguyện hiến tổng diện tích gần 3,2 ha đất, ước tính giá trị thị trường vượt quá 15 tỷ đồng.

Nhiều gia đình không ngần ngại giao những mảnh đất đắc địa trị giá hàng tỷ đồng với mong muốn hạ tầng quê hương sớm được đổi mới.

Đơn cử như trường hợp ông Mai Thế Tám, sở hữu vị trí "vàng" với hai mặt tiền tại ngã tư đường Lý Thường Kiệt và Hải Thượng Lãn Ông, đoạn qua khu phố 5, phường Đồng Xoài, gia đình vẫn sẵn sàng hiến gần 120m2 đất cùng một căn nhà cấp 4 và gần 40m tường rào kiên cố (tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng) để nhường đất cho đường.

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Gia đình ông Mai Thế Tám sẵn sàng hiến đất, dỡ cả nhà để làm đường giao thông 

Ông Mai Thế Tám trải lòng: "Đường này trước đây hoàn toàn chưa có, chỉ nằm trên quy hoạch. Sau khi có chủ trương của Nhà nước và được UBND phường, các ban ngành đoàn thể đi vận động, người dân thấy khi tuyến đường mở được sẽ thông thương đi lại nên tự nguyện hiến cho Nhà nước để đầu tư làm đường”.

Tương tự, gia đình anh Trần Minh Hùng (khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước) đã bàn giao gần 4.800m2 đất vườn rẫy để nhà nước làm đường. Anh Hùng bộc bạch, gia đình hiến đất vì lợi ích chung cho người dân ở khu vực này:

“Mình là người dân, nên làm những điều kiện gì mà có lợi cho người dân là mình hy sinh thôi. Mong muốn là có con đường tốt để cho dân đi. Gia đình tôi không nhận về một cái gì, chỉ nhờ Nhà nước hỗ trợ cho tôi được mua thổ cư với giá chính thức, giá ưu đãi", anh Hùng chia sẻ.

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Lãnh đạo phường Đồng Xoài tặng quà tri ân các hộ dân hiến đất làm đường 

Ông Dương Hoài Pha, Chủ tịch UBND phường Đồng Xoài nhấn mạnh, đây là dự án mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển địa phương. Sau khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, tăng cường kết nối các khu dân cư với Quốc lộ 14 mà còn thúc đẩy giao thương liên vùng, phát triển thương mại - dịch vụ và chỉnh trang đô thị khang trang, sạch đẹp hơn.

Ông đánh giá cao sự đồng thuận của người dân khi đã hiến đất, vật kiến trúc và bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch. "Chính quyền địa phương sẽ giám sát việc thực hiện để đảm bảo dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng", ông Pha cho biết.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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