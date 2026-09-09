Gia Lai làm rõ trách nhiệm cán bộ trong thực thi công vụ

8 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội Gia Lai tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực. Nổi bật trong đó là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 14%; lượng khách du lịch tăng 24,8% so với cùng kỳ; thu hút 198 dự án với tổng vốn hơn 180.000 tỷ đồng, tăng 46,7%; thu ngân sách đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 16% so với cùng kỳ…

Bên cạnh những điểm sáng, tỉnh Gia Lai cũng nhận diện nhiều tồn tại, vướng mắc cần nhanh chóng tháo gỡ. Nổi cộm là công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án còn chậm, trong khi áp lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm rất lớn, với gần 40% kế hoạch Trung ương giao chưa được giải ngân. Toàn tỉnh vẫn còn 4% số thủ tục hành chính trễ hạn, tương đương hơn 27.000 thủ tục.

Tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, địa phương nhanh chóng giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương không để tình trạng công việc chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm, nhất là đối với những vấn đề tồn tại kéo dài; các Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã phải trực tiếp nắm và chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành; không khoán trắng cho cấp dưới đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, thời gian tới, khi phân tích những tồn tại, hạn chế, cần nêu rõ trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị, cá nhân.

“Cần rà soát, phân công và phân bổ lại công việc đến từng cán bộ, sở, ngành và địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhìn lại phần việc của mình và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Khi Sở Nội vụ rà soát, trách nhiệm sẽ được chỉ rõ đến từng sở, ngành, địa phương, từ giám đốc, phó giám đốc đến trưởng, phó phòng. Một số trường hợp sẽ bị ‘cảnh báo đỏ’; nếu không thay đổi cách làm và tiến độ xử lý công việc, trong vài tháng tới sẽ bị xem xét xử lý”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.