Góp ý dự thảo Đại hội IX Hội Nông dân: Cần đột phá liên kết, tín dụng và nông dân

Thứ Năm, 20:29, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều ý kiến từ hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp cho rằng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam bao quát toàn diện, nhưng cần nhấn mạnh hơn các giải pháp mang tính đột phá. Trọng tâm là liên kết chuỗi, cơ chế tín dụng, đào tạo nông dân số, vai trò dẫn dắt thực chất của tổ chức Hội.

Nhìn đúng thực tiễn, cần tăng hỗ trợ hợp tác xã

Góp ý vào dự thảo, ông Lâm Ngọc Tuấn, Giám đốc HTX Nông nghiệp công nghệ cao Tuấn Ngọc (TP.HCM), đánh giá cao việc văn kiện đã khẳng định nông nghiệp là “trụ đỡ” của nền kinh tế, đồng thời ghi nhận sự phát triển của mô hình nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao và liên kết chuỗi giá trị. Đây là cách nhìn sát thực tiễn.

Ông Lâm Ngọc Tuấn, Giám đốc HTX Nông nghiệp công nghệ cao Tuấn Ngọc, TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm cho các HTX khác

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, dự thảo cần nhấn mạnh rõ hơn những áp lực hiện hữu, đặc biệt là chi phí đầu vào tăng cao và biến động thị trường, nhất là với các hợp tác xã nông nghiệp đô thị. Đây là nhóm chịu chi phí sản xuất lớn nhưng khả năng chống chịu còn hạn chế.

Ở lĩnh vực kinh tế tập thể, dù kết quả thành lập mới hơn 1.000 hợp tác xã là tích cực, nhưng chất lượng quản trị vẫn là điểm nghẽn. Ông đề xuất tăng đào tạo chuyên sâu về quản trị hiện đại, thương mại điện tử, marketing quốc tế, đồng thời bổ sung cơ chế tín dụng đặc thù để các hợp tác xã có thể đầu tư hạ tầng công nghệ cao như nhà kính, tưới thông minh…

Về xây dựng người nông dân, dự thảo đã đề cập đúng hướng nhưng cần đẩy mạnh hơn phong trào “bình dân học số”, giúp nông dân làm chủ công nghệ, tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, Hội cần phát huy vai trò cầu nối trong cung ứng vật tư đầu vào theo hình thức trả chậm, giảm áp lực tài chính đầu vụ.

"Tôi mong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân Việt Nam sẽ có thêm nhiều chương trình đột phá để hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp, nhất là ở đô thị. Qua đó, chúng tôi không chỉ làm ra sản phẩm an toàn mà còn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường trong nước và quốc tế" - Ông Tuấn kỳ vọng. 

Muốn đột phá phải tổ chức lại sản xuất, liên kết và hỗ trợ theo kết quả 

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt (Tây Ninh) cho rằng, các định hướng đột phá trong dự thảo là đúng, nhưng để đi vào thực chất cần giải quyết bài toán liên kết. Hiện nay, nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp vẫn hoạt động rời rạc, thiếu một “đầu mối” dẫn dắt theo từng ngành hàng.

Ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt, tỉnh Tây Ninh

Theo ông, muốn phát triển nông dân số, nông thôn thông minh hay kinh tế tuần hoàn, trước hết phải tổ chức lại sản xuất theo chuỗi. Đồng thời, cần thúc đẩy liên kết 4 nhà (nông dân – hợp tác xã – doanh nghiệp – nhà khoa học), tránh tình trạng “mạnh ai nấy làm”.

Ông Hiển cũng nhấn mạnh vai trò nghiên cứu chuyên sâu theo từng sản phẩm chủ lực. Thực tế, nhiều nông dân vẫn tự mày mò kỹ thuật, thiếu sự hỗ trợ bài bản. Nếu có sự phối hợp chặt chẽ với chuyên gia, doanh nghiệp vật tư, việc cải tạo đất, nâng năng suất, chất lượng sẽ hiệu quả hơn, nhất là trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

"Theo tôi, những cây như thanh long, chanh hay một số cây đặc thù khác chính là thế mạnh của Long An trước đây và cả Tây Ninh hiện nay. Vì vậy, điều quan trọng là phải tăng cường kết nối chặt chẽ hơn giữa nông dân với hợp tác xã. Hiện nay vẫn còn tình trạng mỗi bên làm riêng, thiếu sự liên kết và chưa có chính sách cụ thể để nghiên cứu sâu về kỹ thuật, nên phần lớn nông dân vẫn phải tự mày mò, học hỏi là chính" - ông Hiển liên hệ câu chuyện thực tế tại địa phương.   

Trong khi đó, ông Nguyễn Viết Vị, Giám đốc HTX Phước Thiện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm MITVEGAN, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Đồng Nai, đề xuất làm rõ cơ chế “hỗ trợ theo kết quả”. Theo ông, nguồn lực như Quỹ Hỗ trợ nông dân hay tài trợ quốc tế cần ưu tiên cho các mô hình đạt chuẩn sinh thái, OCOP chất lượng cao, giảm phát thải và có khả năng nhân rộng, thay vì dàn trải. 

Ông Nguyễn Viết Vị (đứng giữa), Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Đồng Nai

Ông cũng kiến nghị gắn hỗ trợ với quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung, giúp hình thành các chuỗi giá trị lớn. Đặc biệt, Hội Nông dân cần chuyển mạnh từ “vận động” sang “dẫn dắt, hỗ trợ, đồng hành”, trở thành cầu nối về vốn, công nghệ và chuyển đổi số. 

"Tuy nhiên, để đầu tư các dự án này cần nguồn vốn rất lớn. Vì vậy, chúng tôi mong chính quyền và Hội Nông dân các cấp có cơ chế tín dụng mạnh hơn, hỗ trợ các hợp tác xã và đơn vị trong chuỗi liên kết có điều kiện đầu tư nâng cấp công nghệ, phát triển hạ tầng nông nghiệp số, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm" - ông Vị nói.

Các ý kiến cho thấy điểm chung là cần chuyển từ định hướng sang hành động cụ thể, lấy liên kết và hiệu quả làm trung tâm. Khi cơ chế đủ mạnh và Hội thực sự dẫn dắt, nông dân và hợp tác xã sẽ trở thành lực lượng chủ lực trong phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Hướng về Đại hội XIV: Kỳ vọng cơ chế thoáng để nông nghiệp cất cánh

VOV.VN - Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cộng đồng nông dân và doanh nghiệp tại vùng trọng điểm nông nghiệp Đông Nam Bộ đang gửi gắm nhiều kỳ vọng. Bên cạnh niềm tin, họ mong chờ những quyết sách đột phá để gỡ bỏ rào cản về thủ tục hành chính, định giá tài sản vay vốn và hạ tầng số hóa.

 

Nguyễn Quang/VOV-TPHCM
Thủ tướng đối thoại với nông dân: Hơn 5.000 kiến nghị chờ tháo gỡ

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025, hơn 5.000 ý kiến từ cán bộ, ngành, hội viên và bà con nông dân đã được gửi tới Chính phủ và Thủ tướng. Đây là sự kiện thường niên do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức.

Trồng sen kết hợp làm du lịch sẽ tạo lợi nhuận kép cho nông dân

VOV.VN - Xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) trước đây là vùng đất hoang hóa. Từ khi có hệ thống thủy lợi, nơi đây được phú xanh bởi lúa, dừa và gần đây có thêm sắc hồng của những ruộng sen nở hoa. Cây sen còn phục vụ du lịch, tạo lợi nhuận kép và bền vững cho nông dân.

Nông dân bỏ thói quen đốt đồng để trồng lúa chất lượng cao

VOV.VN - Tại vùng canh tác lúa gần biển Tây của tỉnh Cà Mau, thói quen xử lý rơm sau vụ lúa Đông - Xuân của nông dân là đốt bỏ. Hiện nay, một bộ phận bà con đã có ý thức hơn, thu gom để hướng tới đảm bảo các tiêu chuẩn canh tác lúa hữu cơ và cũng góp phần bảo vệ môi trường.

