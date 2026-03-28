  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nông dân bỏ thói quen đốt đồng để trồng lúa chất lượng cao

Thứ Bảy, 14:52, 28/03/2026
VOV.VN - Tại vùng canh tác lúa gần biển Tây của tỉnh Cà Mau, thói quen xử lý rơm sau vụ lúa Đông - Xuân của nông dân là đốt bỏ. Hiện nay, một bộ phận bà con đã có ý thức hơn, thu gom để hướng tới đảm bảo các tiêu chuẩn canh tác lúa hữu cơ và cũng góp phần bảo vệ môi trường.

Tại các vùng canh tác lúa thuộc xã Khánh Bình, Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau). Trước đây, do chưa hiểu biết đầy đủ về lợi ích kinh tế và ý nghĩa môi trường nên sau vụ Đông Xuân, hầu hết các cánh đồng đều bị đốt sạch rơm để thuận tiện cho việc cày ải. Nay thay vì tạo ra những cột khói cao ngút gây ô nhiễm, người dân chủ động thu gom phụ phẩm để tái đầu tư vào sản xuất.

Ông Nguyễn Hoàng Hà, người dân canh tác 4ha lúa ở xã Trần Văn Thời, cho biết: "Tôi thấy cuộn rơm có nhiều cái lợi trong gia đình lắm. Khi cuộn rồi tôi để một thời gian rồi trồng nấm, phát triển kinh tế thêm. Người nông dân là phải phát triển thêm chứ để bỏ phế, rồi đốt đồng cũng uổng lắm. Khi lên mạng coi, tôi cũng hiểu thêm, gốc rạ sau này là phân hữu cơ cho vụ lúa tiếp theo rất tốt".

Đốt đồng sau thu hoạch lúa vốn là thói quen của nông dân trồng lúa

Nhiều người dân khu vực ấp Bình Minh 2, xã Trần Văn Thời đang thuê máy cuộn rơm với mức giá từ 12.000 - 14.000 đồng/cuộn tùy khoảng cách. Một số hộ dân giữ lại ủ làm phân trồng rau màu, phổ biến là trồng nấm. Những hộ không có nhu cầu sử dụng có thể bán trực tiếp cho chủ máy cuốn, với giá 20.000 đồng/công. Nguồn thu nhập từ phụ phẩm này tuy không lớn nhưng giúp tránh thiệt hại từ việc đốt đồng sẽ mất hết chất hữu cơ từ rơm rạ, còn quá nhiều sẽ gây ngộ độc hữu cơ ở vụ mùa sau.

Ông Duy Ngọc Nguyễn, Trưởng ấp Bình Minh 2 đã thuê máy cuộn rơm 2ha đất của gia đình. Ông giữ lại toàn bộ lượng rơm thu hoạch để tăng gia sản xuất. Ông hiểu rằng, việc đốt rơm rạ còn gây ô nhiễm không khí, gia tăng phát thải khí mê-tan nghiêm trọng. Từ đó, ông tăng cường vận động người dân địa phương thu hoạch rơm, ngoài ý nghĩa môi trường còn bởi phù hợp định hướng phát triển trồng lúa hữu cơ của địa phương.

Người dân xã Trần Văn Thời tiến hành thu hoạch rơm

"Tôi cũng vận động bà con thu gom rơm rạ, rồi để lại cho một số hộ ở địa phương tăng gia sản xuất, họ sử dụng rơm này để trồng ra màu hay làm nấm chẳng hạn. Ngoài ra rơm cũng có thể tăng thêm lượng thu nhập cho bà con mình, góp phần vào việc sử dụng rác thải sản xuất hợp lý. Tới đây, theo hướng sản xuất lúa chất lượng cao, chúng tôi sẽ thực hiện quy trình sản xuất lúa hữu cơ, lúa an toàn để đảm bảo sức khỏe cho bà con mình" - ông Nguyễn chia sẻ.

Những cuộn rơm được dùng tăng gia sản xuất hoặc bán
Thu gom rơm thể hiện cho ý thức của người nông dân trong hướng tới canh tác lúa bền vững

Việc thu gom rơm rạ là hướng đi tích cực, thể hiện cho ý thức của nông dân trong tuân thủ các quy định về canh tác sạch, hướng tới mô hình lúa hữu cơ chất lượng cao. Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển khoảng 55.000 ha lúa phát thải thấp, điều này cũng thể hiện cho tinh thần của nông dân địa phương, sẵn sàng tuân thủ và góp phần gia tăng giá trị chuỗi nông sản.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
