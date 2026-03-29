中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trồng sen kết hợp làm du lịch sẽ tạo lợi nhuận kép cho nông dân

Chủ Nhật, 08:46, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) trước đây là vùng đất hoang hóa. Từ khi có hệ thống thủy lợi, nơi đây được phú xanh bởi lúa, dừa và gần đây có thêm sắc hồng của những ruộng sen nở hoa. Cây sen còn phục vụ du lịch, tạo lợi nhuận kép và bền vững cho nông dân.

Hiệu quả trồng sen trên đất ruộng

Xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hồng Sơn và Hồng Liêm của huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ. Hơn 10 năm trước, nơi đây là vùng đất hoang hoá do thiếu nước. Đến nay, trên địa bàn xã đã có nhiều công trình thủy lợi được xây dựng như: hồ Sông Quao, Suốt Đá, Cẩm Hang, kênh 812 - Châu Tá….

Có nước, nông dân tích cực khai hoang, phục hóa, mở rộng diện tích nông nghiệp và đa dạng cây trồng.

Ông Lê Xuân Sang bên ruộng sen của mình

Ông Lê Xuân Sang ở thôn Liêm An, xã Hồng Sơn cho biết, 3 năm trở lại đây, nhờ có nước tưới mà gia đình trồng 1,2 ha lúa 3 vụ. Gần đây, ông mạnh dạn chuyển toàn bộ diện tích lúa sang trồng sen, bán hạt và bán ngó sen.

"Hồi trước ở đây trồng lúa không à, một năm ba vụ nhưng lúa không có năng suất lắm. Giờ trồng sen tính trung bình một sào thu khoảng 15 - 16 triệu. Một năm thu được tới ba, bốn vụ. Sen đầu tư ít hơn lúa, trúng nhất là cái mùa này sau tết, qua tết, năm ngoái giá sen tới 52.000/kg, năm nay còn có 17.000/kg. Ông Sang cho biết thêm".

Nông dân Nguyễn Kế Lộc đang thu hoạch sen

Gia đình ông Nguyễn Kế Lộc ở cùng thôn ông Sang, cũng chuyển 1ha đất từ trồng lúa sang trồng sen và thấy lợi hơn hẳn.

"Làm lúa 1ha thu không bao nhiêu, có khi không đủ chi phí. Còn sen, nếu bình quân đầu tư có 2 triệu đến 3 triệu một sào/vụ. Vô vụ thuận mùa thì nó ít chi phí lại, còn bây giờ nghịch này do thời tiết, chi phí cao hơn chút mà vẫn có lãi, thương lái đến nhà mua luôn" - ông Lộc nói.

Do có lợi nhuận, nên ngoài trồng sen trên đất ruộng của mình, nhiều hộ dân ở đây còn đi thuê đất ở khu vực khác để mở rộng diện tích.

Từ chỗ trồng sen trên vài đám ruộng trũng, giờ sen ở thôn Liêm An đã mở rộng hàng trăm ha, hoa sen nở bốn mùa, cũng nhờ nguồn nước từ hệ thống thuỷ lợi. 

Hệ thông kênh mương nội đồng được xây dựng kiên cố đưa nước về quanh năm

Mở hướng làm ăn mới

Ông Nguyễn Ngọc Chín, Trưởng thôn Liêm An, xã Hồng Sơn cho biết, mô hình trồng sen tại địa phương là giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, thay thế diện tích lúa kém hiệu quả. Sen giống Đài Loan được ưa chuộng nhờ khả năng chịu hạn, sinh trưởng tốt, cho thu nhập cao từ hạt và ngó, mang lại cảnh quan đẹp. 

"Năng suất nếu mà lúa ở đây thì 4 tạ đến 5 tạ một héc-ta. Nhưng mà nhân lên giá thành cuối cùng hiệu quả kinh tế không đạt. Nên từ chỗ đó bà con tự phát rồi tìm tòi, học hỏi. Đầu tiên vài ba hộ trồng, sau đó thấy kinh tế rồi phát triển lần cả 4 – 5 năm nay rồi. Đến thời điểm bây giờ, riêng thôn Liêm An khoảng cỡ 260 héc-ta cây sen toàn thôn" - ông Chín nói.

Những con đường bê tông uốn lượn trong cánh đồng sen

Hiện toàn xã Hồng Sơn có hơn 300 ha trồng sen, riêng ở thôn Liêm An đã chiếm hơn một nữa, chủ yếu là chuyển đổi từ ruộng lúa.

Thực tế việc trồng sen trên đất trồng lúa kém hiệu quả ở các khu vực khác ở phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ) đã có từ nhiều năm trước như Bắc Bình, Hải Ninh, Hàm Liêm, Đức Linh… 

Những ruộng sen được nhiều du khách đi qua ghé thăm nên đã có nông dân tính đến chuyện làm du lịch trên cánh đồng sen.

Nhiều nông dân vùng khác đến tham quan học hỏi mô hình 

Ông Nguyễn Minh Sơn, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm: "Về định hướng, xã sẽ mở những lớp tập huấn để tăng năng suất cho cây sen, rồi gắn với phát triển du lịch canh nông. Tại vì cái đánh đồng sen một khi nó phát triển nhiều thì sẽ tạo nên cảnh quan rất đẹp".

Cánh đồng sen Liêm An, xã Hồng Sơn nằm không xa Quốc lộ 1 và được kết nối bằng hệ thống giao thông nông thôn khá hoàn chỉnh, xe ô tô có thể chạy vào tận chân ruộng. Đây là những điểm mạnh để địa phương có thể hỗ trợ nông dân khai thác du lịch.

Trồng sen mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân Duy Xuyên

VOV.VN - Gần đây, nông dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam mạnh dạn đầu tư trồng sen lấy hạt trên những vùng đất bỏ hoang, ruộng lúa kém hiệu quả. Hiện đang vào vụ thu hoạch sen, được giá, được mùa nên nhiều gia đình thu lãi cả trăm triệu đồng từ cây sen.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: trồng sen đất ruộng lâm đồng du lịch nông dân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Hơn 1 triệu con giống các loại được thả tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau
VOV.VN - Hơn 1,1 triệu con giống các loại được thả tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau thuộc xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ).

VOV.VN - Người dân phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) đã kịp thời giải cứu một cá thể rùa biển bị mắc vào mảnh lưới và trôi dạt vào bờ.

VOV.VN - Mặc dù đã nhiều lần vận động, đến nay, vợ chồng ông Võ Văn Anh và bà Lê Thị Nhân ở khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) chưa thực hiện việc khôi phục lại tình trạng ban đầu và trả lại hơn 845m2 đất chiếm do UBND phường Mũi Né quản lý.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST