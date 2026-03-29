Trồng sen kết hợp làm du lịch sẽ tạo lợi nhuận kép cho nông dân

Hiệu quả trồng sen trên đất ruộng

Xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hồng Sơn và Hồng Liêm của huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ. Hơn 10 năm trước, nơi đây là vùng đất hoang hoá do thiếu nước. Đến nay, trên địa bàn xã đã có nhiều công trình thủy lợi được xây dựng như: hồ Sông Quao, Suốt Đá, Cẩm Hang, kênh 812 - Châu Tá….

Có nước, nông dân tích cực khai hoang, phục hóa, mở rộng diện tích nông nghiệp và đa dạng cây trồng.

Ông Lê Xuân Sang bên ruộng sen của mình

Ông Lê Xuân Sang ở thôn Liêm An, xã Hồng Sơn cho biết, 3 năm trở lại đây, nhờ có nước tưới mà gia đình trồng 1,2 ha lúa 3 vụ. Gần đây, ông mạnh dạn chuyển toàn bộ diện tích lúa sang trồng sen, bán hạt và bán ngó sen.

"Hồi trước ở đây trồng lúa không à, một năm ba vụ nhưng lúa không có năng suất lắm. Giờ trồng sen tính trung bình một sào thu khoảng 15 - 16 triệu. Một năm thu được tới ba, bốn vụ. Sen đầu tư ít hơn lúa, trúng nhất là cái mùa này sau tết, qua tết, năm ngoái giá sen tới 52.000/kg, năm nay còn có 17.000/kg. Ông Sang cho biết thêm".

Nông dân Nguyễn Kế Lộc đang thu hoạch sen

Gia đình ông Nguyễn Kế Lộc ở cùng thôn ông Sang, cũng chuyển 1ha đất từ trồng lúa sang trồng sen và thấy lợi hơn hẳn.

"Làm lúa 1ha thu không bao nhiêu, có khi không đủ chi phí. Còn sen, nếu bình quân đầu tư có 2 triệu đến 3 triệu một sào/vụ. Vô vụ thuận mùa thì nó ít chi phí lại, còn bây giờ nghịch này do thời tiết, chi phí cao hơn chút mà vẫn có lãi, thương lái đến nhà mua luôn" - ông Lộc nói.

Do có lợi nhuận, nên ngoài trồng sen trên đất ruộng của mình, nhiều hộ dân ở đây còn đi thuê đất ở khu vực khác để mở rộng diện tích.

Từ chỗ trồng sen trên vài đám ruộng trũng, giờ sen ở thôn Liêm An đã mở rộng hàng trăm ha, hoa sen nở bốn mùa, cũng nhờ nguồn nước từ hệ thống thuỷ lợi.

Hệ thông kênh mương nội đồng được xây dựng kiên cố đưa nước về quanh năm

Mở hướng làm ăn mới

Ông Nguyễn Ngọc Chín, Trưởng thôn Liêm An, xã Hồng Sơn cho biết, mô hình trồng sen tại địa phương là giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, thay thế diện tích lúa kém hiệu quả. Sen giống Đài Loan được ưa chuộng nhờ khả năng chịu hạn, sinh trưởng tốt, cho thu nhập cao từ hạt và ngó, mang lại cảnh quan đẹp.

"Năng suất nếu mà lúa ở đây thì 4 tạ đến 5 tạ một héc-ta. Nhưng mà nhân lên giá thành cuối cùng hiệu quả kinh tế không đạt. Nên từ chỗ đó bà con tự phát rồi tìm tòi, học hỏi. Đầu tiên vài ba hộ trồng, sau đó thấy kinh tế rồi phát triển lần cả 4 – 5 năm nay rồi. Đến thời điểm bây giờ, riêng thôn Liêm An khoảng cỡ 260 héc-ta cây sen toàn thôn" - ông Chín nói.

Những con đường bê tông uốn lượn trong cánh đồng sen

Hiện toàn xã Hồng Sơn có hơn 300 ha trồng sen, riêng ở thôn Liêm An đã chiếm hơn một nữa, chủ yếu là chuyển đổi từ ruộng lúa.

Thực tế việc trồng sen trên đất trồng lúa kém hiệu quả ở các khu vực khác ở phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ) đã có từ nhiều năm trước như Bắc Bình, Hải Ninh, Hàm Liêm, Đức Linh…

Những ruộng sen được nhiều du khách đi qua ghé thăm nên đã có nông dân tính đến chuyện làm du lịch trên cánh đồng sen.

Nhiều nông dân vùng khác đến tham quan học hỏi mô hình

Ông Nguyễn Minh Sơn, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm: "Về định hướng, xã sẽ mở những lớp tập huấn để tăng năng suất cho cây sen, rồi gắn với phát triển du lịch canh nông. Tại vì cái đánh đồng sen một khi nó phát triển nhiều thì sẽ tạo nên cảnh quan rất đẹp".

Cánh đồng sen Liêm An, xã Hồng Sơn nằm không xa Quốc lộ 1 và được kết nối bằng hệ thống giao thông nông thôn khá hoàn chỉnh, xe ô tô có thể chạy vào tận chân ruộng. Đây là những điểm mạnh để địa phương có thể hỗ trợ nông dân khai thác du lịch.