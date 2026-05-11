中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HĐND thành phố Hà Nội bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Thứ Hai, 09:49, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 11/5, HĐND TP Hà Nội khóa XVII khai mạc kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng về triển khai Luật Thủ đô, đầu tư hạ tầng, cơ chế đặc thù và kiện toàn bộ máy lãnh đạo thành phố giai đoạn 2026-2031.

Dự và chỉ đạo kỳ họp có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội và các đại biểu HĐND thành phố.

hDnd thanh pho ha noi bau bo sung chuc danh pho chu tich ubnd tp ha noi hinh anh 1
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mới trong tư duy phát triển, tổ chức thực hiện và khát vọng đưa Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn.

Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, Hà Nội đang đứng trước thời điểm lịch sử khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới; Quốc hội thông qua Luật Thủ đô với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù; đồng thời Quy hoạch Thủ đô mở ra không gian phát triển dài hạn cho thành phố.

“Chưa bao giờ Hà Nội có sự hội tụ đồng thời của nhiều điều kiện thuận lợi, cơ chế đặc thù và kỳ vọng lớn như hiện nay. Nhưng kỳ vọng càng lớn thì trách nhiệm càng cao”, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Bà Hà cho rằng, điều quan trọng hiện nay không chỉ là có nghị quyết, cơ chế hay quy hoạch mà là phải tổ chức thực hiện hiệu quả, biến chủ trương thành hành động và kết quả cụ thể để người dân cảm nhận rõ sự chuyển động của thành phố trong từng công trình, chính sách và chất lượng sống đô thị.

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét 15 nội dung thuộc thẩm quyền, tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn.

Thứ nhất, ban hành các nghị quyết nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo nền tảng triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố. Các nội dung tập trung vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Thứ hai, xem xét chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều dự án trọng điểm về giao thông, môi trường, y tế và hạ tầng đô thị nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Thứ ba, HĐND TP sẽ nghe báo cáo về tiến độ triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội cho phép Hà Nội áp dụng, qua đó đánh giá kết quả bước đầu, nhận diện khó khăn, vướng mắc để tiếp tục tháo gỡ.

hDnd thanh pho ha noi bau bo sung chuc danh pho chu tich ubnd tp ha noi hinh anh 2
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, điều hành của UBND thành phố.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sâu sắc để các nghị quyết được ban hành bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống.

"Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống văn hiến, anh hùng, đoàn kết và sáng tạo; với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước Nhân dân; cùng khát vọng phát triển mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô, Hà Nội sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, xứng đáng là trái tim của cả nước, là trung tâm hội tụ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới", bà Hà nhấn mạnh.

Đ.Hưng/VOV.VN
Tag: HĐND Hà Nội Luật Thủ đô 2026 kỳ họp HĐND Hà Nội triển khai Luật Thủ đô Phùng Thị Hồng Hà Trần Đức Thắng cơ chế đặc thù Hà Nội đầu tư hạ tầng Hà Nội Quy hoạch Thủ đô UBND TP Hà Nội nghị quyết Hà Nội tin tức Hà Nội bầu chức danh phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dân che miệng, bịt mũi vì bụi trắng đường khi phá dỡ xây cầu Trần Hưng Đạo
Dân che miệng, bịt mũi vì bụi trắng đường khi phá dỡ xây cầu Trần Hưng Đạo

VOV.VN - Dù UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng, nhiều điểm phá dỡ phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo vẫn diễn ra trong tình trạng thiếu che chắn, bụi trắng bay mịt mù ra đường.

Dân che miệng, bịt mũi vì bụi trắng đường khi phá dỡ xây cầu Trần Hưng Đạo

Dân che miệng, bịt mũi vì bụi trắng đường khi phá dỡ xây cầu Trần Hưng Đạo

VOV.VN - Dù UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng, nhiều điểm phá dỡ phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo vẫn diễn ra trong tình trạng thiếu che chắn, bụi trắng bay mịt mù ra đường.

Hà Nội đề xuất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải hơn 4.000 tỷ đồng
Hà Nội đề xuất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải hơn 4.000 tỷ đồng

VOV.VN - UBND TP Hà Nội trình HĐND Thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô theo hình thức PPP, hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 4.037 tỷ đồng.

Hà Nội đề xuất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải hơn 4.000 tỷ đồng

Hà Nội đề xuất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải hơn 4.000 tỷ đồng

VOV.VN - UBND TP Hà Nội trình HĐND Thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô theo hình thức PPP, hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 4.037 tỷ đồng.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội