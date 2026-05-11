HĐND thành phố Hà Nội bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Dự và chỉ đạo kỳ họp có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội và các đại biểu HĐND thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mới trong tư duy phát triển, tổ chức thực hiện và khát vọng đưa Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn.

Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, Hà Nội đang đứng trước thời điểm lịch sử khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới; Quốc hội thông qua Luật Thủ đô với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù; đồng thời Quy hoạch Thủ đô mở ra không gian phát triển dài hạn cho thành phố.

“Chưa bao giờ Hà Nội có sự hội tụ đồng thời của nhiều điều kiện thuận lợi, cơ chế đặc thù và kỳ vọng lớn như hiện nay. Nhưng kỳ vọng càng lớn thì trách nhiệm càng cao”, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Bà Hà cho rằng, điều quan trọng hiện nay không chỉ là có nghị quyết, cơ chế hay quy hoạch mà là phải tổ chức thực hiện hiệu quả, biến chủ trương thành hành động và kết quả cụ thể để người dân cảm nhận rõ sự chuyển động của thành phố trong từng công trình, chính sách và chất lượng sống đô thị.

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét 15 nội dung thuộc thẩm quyền, tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn.

Thứ nhất, ban hành các nghị quyết nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo nền tảng triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố. Các nội dung tập trung vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Thứ hai, xem xét chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều dự án trọng điểm về giao thông, môi trường, y tế và hạ tầng đô thị nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Thứ ba, HĐND TP sẽ nghe báo cáo về tiến độ triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội cho phép Hà Nội áp dụng, qua đó đánh giá kết quả bước đầu, nhận diện khó khăn, vướng mắc để tiếp tục tháo gỡ.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, điều hành của UBND thành phố.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sâu sắc để các nghị quyết được ban hành bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống.

"Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống văn hiến, anh hùng, đoàn kết và sáng tạo; với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước Nhân dân; cùng khát vọng phát triển mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô, Hà Nội sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, xứng đáng là trái tim của cả nước, là trung tâm hội tụ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới", bà Hà nhấn mạnh.