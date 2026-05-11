Khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội xem xét nhiều chính sách, dự án trọng điểm

Sáng nay (11/5), kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét các nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi trong nhiều lĩnh vực. Trong đó có chính sách hỗ trợ một số lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc Công an thành phố Hà Nội; cơ chế hỗ trợ, khen thưởng đối với nhân lực thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị thành phố.

Một nội dung đáng chú ý là HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội với quy mô sử dụng đất khoảng 11.000 ha trên phạm vi khoảng 19 xã, phường; gồm các cấu phần chính: Trục đại lộ giao thông khoảng 80 km; Công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha; Giải phóng mặt 3 bằng tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha và tuyến metro...

Kỳ họp cũng sẽ xem xét chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh giai đoạn 2026 - 2030; quy định nội dung, mức chi phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức một số kỳ thi trong giáo dục phổ thông trên địa bàn Hà Nội.

Một nội dung khác là việc xem xét nghị quyết quy định trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm tổ chức thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Đặc biệt, HĐND thành phố sẽ thảo luận Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 Hà Nội được dư luận quan tâm trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh các giải pháp giảm ô nhiễm môi trường và phát triển giao thông xanh.

Bên cạnh đó, kỳ họp sẽ xem xét, phê duyệt hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều dự án hạ tầng, giao thông và y tế quan trọng theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho Thủ đô.

Các dự án được đưa ra xem xét gồm: hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô; tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; tuyến đường Vành đai 3 qua địa bàn Đông Anh; tuyến đường tiếp giáp Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Thận; dự án Trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang đô thị; cùng dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2.

Kỳ họp chuyên đề lần này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa các cơ chế đặc thù cho Thủ đô, thúc đẩy phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đô thị và nâng cao chất lượng an sinh xã hội cho người dân Hà Nội.