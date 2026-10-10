Hà Nội tiếp nối truyền thống bằng tư duy phát triển mới

Ngày 10/10/1954 là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Hà Nội. Theo ông Trần Văn Tân – Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 35, phường Bồ Đề, nguyên Đại tá, cán bộ Phòng Kỹ thuật thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng – ý nghĩa của ngày Giải phóng không chỉ nằm ở quá khứ, mà còn ở cách thế hệ hôm nay tiếp nối những giá trị ấy để xây dựng Thủ đô.

Theo ông, Hà Nội có ba lợi thế lớn là Luật Thủ đô, Nghị quyết số 18-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; các chủ trương, định hướng của Trung ương và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những nguồn lực quan trọng để thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông cho rằng cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, người dân thượng tôn pháp luật và toàn xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến. “Cán bộ phải có đủ tâm, đủ tầm; người dân phải thượng tôn pháp luật. Đồng thời phải khơi dậy khát vọng cống hiến; sẵn sàng hy sinh một phần lợi ích cá nhân, đặt lợi ích chung lên trên để xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.

Ông Trần Văn Tân – Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 35, phường Bồ Đề

“Gần dân” không chỉ là xuống tổ dân phố

Giá trị của hòa bình và văn minh trước hết phải được thể hiện bằng thượng tôn pháp luật. Xã hội muốn ổn định phải giữ vững kỷ cương, hoàn thiện pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. “Càng minh bạch càng tốt”, ông Trần Văn Tân – Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 35, phường Bồ Đề nói, đồng thời cho rằng mỗi người dân cũng cần chia sẻ một phần lợi ích riêng vì cộng đồng và Thủ đô.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang từng bước đi vào nền nếp. Nhiều thủ tục, dịch vụ hành chính được thực hiện trên nền tảng số, giúp người dân tiếp cận chính quyền thuận tiện hơn.

“Gần dân không có nghĩa là cán bộ lúc nào cũng phải xuống tổ dân phố. Quan trọng là tâm tư, nguyện vọng của người dân được tiếp nhận nhanh, được trả lời và giải quyết trong thời gian ngắn”, ông chia sẻ và kỳ vọng chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh cả trong hoạt động chính quyền và đời sống người dân.

Từ trải nghiệm trong quân đội đến công tác tại khu dân cư, ông Trần Văn Tân cho rằng cán bộ cơ sở cần thay đổi mạnh mẽ về tư duy và phương pháp làm việc. Cán bộ phải chuyển từ quản lý sang quản trị, hiểu nhu cầu, tâm lý và nguyện vọng của người dân; đồng thời dám nói, dám làm, dám quyết và dám chịu trách nhiệm, có bản lĩnh và sẵn sàng thử nghiệm cách làm mới. “Đó là mấu chốt của người cán bộ hiện nay”, ông nói.

Cùng với năng lực và bản lĩnh, cán bộ cơ sở phải gần gũi, giản dị và gương mẫu trước nhân dân. Những giá trị đó góp phần chuyển hóa truyền thống của một Thủ đô từng đi qua chiến tranh thành kỷ cương, trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, chuyển đổi số và khát vọng xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

TS. Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn về Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

Cùng một chí hướng để xây dựng Thủ đô

TS. Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn về Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), cho rằng Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 là sự kiện đặc biệt quan trọng với Hà Nội nhưng không chỉ có ý nghĩa đối với Thủ đô.

Hà Nội cần tiếp tục phát huy giá trị của ngày lịch sử này bằng cách biến truyền thống thành động lực phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, thành phố đang tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng và triển khai nhiệm vụ mới theo hướng quyết liệt, hiệu quả, nhanh gọn, tránh để công việc kéo dài.

Chuyển từ tư duy quản lý theo địa giới sang tư duy phục vụ người dân và doanh nghiệp là yêu cầu quan trọng. Thực tiễn cho thấy một trong những yếu tố tạo nên thành quả đổi mới là đổi mới tư duy. “Không phải chỉ lãnh đạo thành phố mà lãnh đạo xã, phường, chính quyền hai cấp trực tiếp với dân cũng phải đổi mới tư duy kiến tạo và mạnh mẽ hơn. Tất cả là vì người dân thì mới có kết quả tốt”, theo TS Nguyễn Viết Chức.

TS. Nguyễn Viết Chức cũng cho rằng “gần dân” không chỉ được đo bằng khoảng cách địa lý. Cán bộ và người dân có thể ở rất gần nhau nhưng nếu khác nhau về cách nghĩ, khác mục tiêu và phương thức hành động thì vẫn khó tạo đồng thuận và đó không phải là gần dân. “Cán bộ và dân phải là một, phải cùng một chí hướng để xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và hạnh phúc”, ông nói.

Cho rằng, chính quyền xã, phường hiện nay có quyền hạn và khối lượng công việc lớn hơn, trong khi bộ máy tinh gọn hơn. Vì vậy, cần chia sẻ với cán bộ cơ sở nhưng đồng thời mỗi cán bộ cũng phải nỗ lực, trách nhiệm và làm việc theo tinh thần kiến tạo.

Theo chuyên gia, những công trình lớn có thể làm thay đổi diện mạo Hà Nội, nhưng niềm tin của người dân được tạo dựng từ những việc cụ thể hằng ngày. “Tưởng là nhỏ nhưng việc đấy rất lớn, bởi nó thể hiện tinh thần phục vụ dân của cán bộ”, TS. Nguyễn Viết Chức phân tích.

Một thủ tục được giải quyết nhanh, một phản ánh được tiếp nhận và xử lý đến nơi đến chốn có thể tạo ra cảm nhận trực tiếp về chất lượng chính quyền. Khi niềm tin được tạo dựng từ những việc nhỏ sẽ trở thành nền tảng xã hội để Hà Nội triển khai những dự án lớn, qua đó góp phần thay đổi diện mạo và tầm vóc Thủ đô trong những năm tới.

Tiếp nối giá trị Ngày 10/10 bằng một Hà Nội vì người dân

Theo PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Thủ đô, 72 năm sau ngày Giải phóng Thủ đô, sự phát triển của Hà Nội không thể chỉ dựa vào những đại công trình, tuyến đường giao thông hay nhà cao tầng, mà quan trọng hơn là chất lượng sống và sức hấp dẫn của thành phố.

Hà Nội hôm nay đã trở thành đô thị của tri thức, dịch vụ, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Cái “chất” của Thủ đô đã thay đổi, thể hiện qua sức cạnh tranh và khả năng tạo ra những cơ hội phát triển mới.

Cùng với hiện đại hóa, Hà Nội vẫn giữ được bản sắc, hồn cốt của một đô thị nghìn năm văn hiến. Theo bà An, Thủ đô đang chuyển từ tư duy chỉ bảo tồn di sản sang “sống cùng di sản”, phát huy giá trị di sản để phát triển du lịch và kinh tế. Đặc biệt, mục tiêu phát triển đang ngày càng hướng tới người dân. Môi trường sống, nước sạch, không gian đô thị, chất lượng dịch vụ và các điều kiện an toàn trở thành những tiêu chí quan trọng để đo hiệu quả phát triển.

PGS.TS Bùi Thị An cho rằng thế hệ hôm nay không chỉ có trách nhiệm trao lại một Hà Nội hòa bình, mà còn phải trao cho thế hệ mai sau một Thủ đô an toàn, giàu bản sắc, có môi trường sống tốt và tạo cơ hội để đổi mới sáng tạo, hội nhập, vươn lên. “Đích đến” của Hà Nội, theo bà, chính là một thành phố lấy con người làm trung tâm, nơi hòa bình được tiếp nối bằng chất lượng sống và những cơ hội phát triển bền vững.

PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Thủ đô

Các chuyên gia đánh giá, 72 năm sau ngày Giải phóng Thủ đô, giá trị của hòa bình không chỉ được đo bằng những đổi thay về diện mạo đô thị, mà còn bằng chất lượng sống, niềm tin của người dân và hiệu quả của chính quyền. Từ “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” trong chiến tranh đến tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thời bình, Hà Nội đang tiếp nối truyền thống bằng một tư duy phát triển mới.

Khi chính quyền thực sự kiến tạo, pháp luật được thượng tôn và người dân được đặt ở vị trí trung tâm, những giá trị của ngày 10/10/1954 sẽ tiếp tục được lan tỏa trong hành trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc.