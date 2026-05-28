"HĐND thành phố Hà Nội cam kết sẽ tiên phong thí điểm các mô hình mới"

Trong tham luận tại Hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 28/5, bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà là đổi mới toàn diện tư duy quản trị, phương thức điều hành và cách thức phục vụ nhân dân, chuyển từ quản trị theo kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu, công khai, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trình bày tham luận tại Hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội đã xác định lộ trình chuyển đổi từ số hóa công cụ sang quản trị thông minh bằng 3 giải pháp trọng tâm, tương ứng với các cấp độ trưởng thành số.

Giải pháp 1 là tái cấu trúc thiết kế quy trình nghiệp vụ, xây dựng nền tảng điều hành tập trung (Đạt cấp độ 1, 2 và 3 - Lấy dữ liệu làm trung tâm). Hà Nội xác định không “số hóa cơ học” các quy trình cũ, mà tiến hành tái cấu trúc toàn diện quy trình nghiệp vụ. Các hệ thống quản lý văn bản, điều hành, theo dõi nhiệm vụ và phòng họp không giấy tờ được tích hợp trên một nền tảng điều hành tập trung.

Hiện nay, Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội đã vận hành nền tảng điều hành tập trung tích hợp 9 phân hệ phần mềm cốt lõi trên hệ thống xác thực tập trung (SSO), triển khai tới 126 HĐND xã, phường với hơn 3.200 tài khoản sử dụng. Nền tảng này cho phép xử lý toàn bộ văn bản, lịch công tác, theo dõi nhiệm vụ và đánh giá tiến độ công việc trên một giao diện thống nhất, góp phần chuẩn hóa hoạt động của cơ quan dân cử theo hướng hiện đại.

Đối với Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, nền tảng còn hỗ trợ hiệu quả công tác lập pháp thông qua số hóa quy trình lấy ý kiến xây dựng luật, giúp tổng hợp và phân tích nhanh ý kiến cử tri, chuyên gia và cơ quan quản lý. Hà Nội đang xây dựng hệ sinh thái công nghệ đồng bộ, bảo mật cao, hướng tới mục tiêu 100% hồ sơ công việc được xử lý hoàn toàn trên môi trường số.

Quy trình tiếp nhận và xử lý kiến nghị cử tri đã được số hóa toàn diện và tích hợp thẳng trên ứng dụng công dân số iHanoi. Điều này cho phép người dân gửi kiến nghị, theo dõi tiến độ giải quyết và đánh giá mức độ hài lòng ngay trên thiết bị di động. Bên cạnh đó, thành phố triển khai Trợ lý ảo AI để hỗ trợ giải đáp chính sách và cung cấp thông tin về các nghị quyết đặc thù.

"Đây chính là minh chứng cho tư duy quản trị hiện đại: Lấy sự hài lòng của cử tri làm thước đo hiệu quả hoạt động và dùng công nghệ để thắt chặt mối liên hệ mật thiết giữa đại biểu với nhân dân", theo bà Phùng Thị Hồng Hà.

Giải pháp 2, xây dựng Kho dữ liệu dùng chung phục vụ giám sát và ra quyết sách (tiến tới cấp độ 4 - Số hóa toàn diện). Hà Nội đang xây dựng Kho dữ liệu dùng chung của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp theo mô hình tích hợp đồng bộ dữ liệu điều hành, dữ liệu giám sát, tiếp xúc cử tri và dữ liệu chuyên ngành bảo đảm vừa lưu trữ tập trung vừa hỗ trợ phân tích, khai thác dữ liệu. Đây là nền tảng tích hợp dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc, bao gồm báo cáo số liệu, biên bản họp, dữ liệu giám sát và phản ánh của cử tri.

Kho dữ liệu được kết nối với các sở, ngành và hệ thống điều hành của Thành phố nhằm chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, giảm tối đa việc nhập liệu thủ công.

Giải pháp 3, phát triển mô hình “Đại biểu số” ứng dụng trí tuệ nhân tạo (hướng tới cấp độ 5 - Cơ quan dân cử thông minh). Hà Nội đang phát triển ứng dụng di động thông minh dành cho đại biểu dân cử, tích hợp nền tảng AI hỗ trợ tra cứu văn bản pháp luật, tổng hợp thông tin dư luận xã hội, phân tích dữ liệu và phục vụ hoạt động chất vấn, giám sát.

Ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn và AI giúp đại biểu có thêm công cụ phân tích độc lập, phản biện chính sách, chuyển mạnh hoạt động nghị trường từ “nghe báo cáo” sang “phân tích dữ liệu và phản biện chính sách dựa trên dữ liệu gốc”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đề xuất xây dựng kho tri thức lập pháp

Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, bên cạnh những kết quả bước đầu, Hà Nội cũng nhận thấy một số khó khăn, đó là chưa có Khung kiến trúc tổng thể riêng cho hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND số; dữ liệu còn phân tán, việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chưa đồng bộ; các công cụ hỗ trợ đại biểu ứng dụng AI chưa thực sự hoàn thiện; hệ thống quy định pháp lý cho hoạt động dân cử trên môi trường số hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chưa đồng bộ.

Để mô hình chuyển đổi số phát huy tối đa hiệu quả, Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội đề xuất sớm ban hành Khung kiến trúc tổng thể cho hoạt động ĐBQH và HĐND trên phạm vi toàn quốc bảo đảm thống nhất triển khai liên thông dữ liệu và kết nối điều hành từ Trung ương tới địa phương; xây dựng trung tâm điều hành thông minh của Quốc hội với các địa phương.

Bên cạnh đó cần xây dựng kho tri thức lập pháp số phục vụ đại biểu Quốc hội và HĐND trong nghiên cứu, phản biện và xây dựng chính sách. Xây dựng kho dữ liệu dùng chung của hệ thống cơ quan dân cử toàn quốc, tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa khối hành pháp và cơ quan dân cử.

Cùng với đó chuyển giao, triển khai đồng bộ các nền tảng số dùng chung của Quốc hội tới các địa phương để tránh đầu tư dàn trải và bảo đảm tính liên thông.

“Hà Nội đang sẵn sàng và mong muốn được Quốc hội, Chính phủ tiếp tục tin tưởng giao nhiệm vụ làm địa phương thí điểm trong triển khai các mô hình HĐND số, nền tảng dữ liệu dùng chung và ứng dụng AI phục vụ hoạt động dân cử”, theo bà Phùng Thị Hồng Hà.