Khai mạc Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân khóa XVII tỉnh Nghệ An

Kỳ họp lần này sẽ diễn ra trong 2 ngày rưỡi; Kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến vào 28 loại báo cáo, đồng thời thông qua 21 Nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

(Ảnh minh họa: Truyền hình Nghệ An)

6 tháng qua, tốc độ tăng trưởng của tỉnh Nghệ An đạt 7,09%, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,92%; Khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 8,8%; Khu vực dịch vụ tăng 7,48%...



Đặc biệt môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư, tỉnh Nghệ An được xếp thứ 19, tăng 2 bậc, tiếp tục đứng đầu 6 tỉnh Bắc Trung bộ, đây là vị trí cao nhất của Nghệ An từ trước tới nay. Bên cạnh đó, đến nay, Nghệ An đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 60 dự án với tổng vốn đăng ký gần 6.700 tỷ đồng.

Dự kiến, Kỳ hop thứ 9 HĐND tỉnh Nghệ An cũng sẽ biểu quyết miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung một số chức danh quan trọng cấp tỉnh./.