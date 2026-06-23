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HĐND tỉnh Đắk Lắk: Đã nói phải làm, đã làm phải hiệu quả

Thứ Ba, 14:51, 23/06/2026
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VOV.VN - Sáng nay (23/6), Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong hai ngày 30/6 và 1/7. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

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Các phóng viên đặt câu hỏi về những vấn đề HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung giám sát, chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai.

Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp là xem xét, thông qua 18 nghị quyết quan trọng liên quan đến đầu tư công, phát triển nông nghiệp, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số cộng đồng, chính sách đối với người hoạt động ở thôn, buôn, tổ dân phố cùng nhiều chính sách an sinh xã hội khác. Đây là những cơ chế, chính sách được kỳ vọng tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống người dân.

Điểm mới đáng chú ý của kỳ họp lần này là tăng mạnh thời lượng dành cho chất vấn và trả lời chất vấn. Trong tổng thời gian làm việc 2 ngày, hơn 1 ngày được bố trí cho nội dung này.

Ông Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc ưu tiên thời gian cho thảo luận, chất vấn thể hiện quyết tâm đổi mới hoạt động của HĐND theo hướng thực chất, tăng cường giám sát và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

"Qua đó thấy rằng, chỉ việc sắp xếp, ưu tiên thời gian thảo luận, tranh luận tại hội trường và các tổ để chất vấn, trả lời chất vấn đã thấy hoạt động của HĐND đã có những đổi mới", ông Đỗ Thái Phong cho biết

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Ông Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk thông tin về những điểm mới trong công tác tổ chức Kỳ họp thứ Hai, trong đó tăng thời lượng dành cho hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về những nội dung sẽ được theo đuổi đến cùng sau kỳ họp, bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, HĐND tỉnh sẽ tập trung giám sát chất lượng thực thi các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động đã được thông qua.

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Bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi các nghị quyết sau khi được ban hành.

Theo bà Cao Thị Hòa An, trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk đang đứng trước nhiều cơ hội và yêu cầu phát triển, HĐND tỉnh xác định trọng tâm không chỉ ban hành nghị quyết mà phải giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm các cam kết được chuyển hóa thành kết quả cụ thể, đo đếm được trong thực tiễn.

“Xác định rõ trách nhiệm và truy đến cùng nếu chọn vấn đề nổi cộm nhất thì HĐND chọn nội dung nào? Quá nhiều câu chuyện cần phải lo, đối với HĐND chọn 1 thôi đó là chất lượng. Vậy đâu là chất lượng, đã nói là phải làm, đã làm phải hiệu quả", bà Cao Thị Hòa An khẳng định.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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