Kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk: Chuyển hóa thành hành động và kết quả cụ thể

Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk cho biết, các nội dung trình tại kỳ họp lần này đều là những vấn đề cấp thiết, gắn liền với công tác điều hành, quản trị và phát triển địa phương trong năm 2026 cũng như dài hạn.

Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu quy hoạch phải mở đường cho phát triển.

Trong đó, nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Quy hoạch này hướng tới việc xác lập rõ ràng tầm nhìn, động lực tăng trưởng, là công cụ dẫn dắt phát triển nhằm bố trí đúng nguồn lực, thu hút dự án và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn.

Đồng thời, quy hoạch phải hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đắk Lắk cần đổi mới tư duy, từ quản lý địa bàn sang kiến tạo không gian phát triển chiến lược, khẳng định vai trò đầu mối kết nối Tây Nguyên với các vùng kinh tế và hành lang quốc gia.

Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk xem xét thông qua nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh công tác quy hoạch, kỳ họp cũng xem xét thông qua các nghị quyết liên quan đến đất đai, bảng giá đất, danh mục thu hồi đất, đầu tư công, tín dụng chính sách, bảo tồn văn hóa cồng chiêng, cùng tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Đắk Lắk

“Tinh thần xuyên suốt được xác định là: quy hoạch mở đường cho phát triển, chính sách khơi thông nguồn lực, đầu tư công tạo động lực, an sinh chạm đến người dân và bộ máy vận hành hiệu quả. Mọi nghị quyết được thông qua phải sớm đi vào cuộc sống, chuyển hóa thành hành động và kết quả cụ thể", bà Cao Thị Hòa An đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thẳng thắn đóng góp ý kiến cho sự phát triển của địa phương.