  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
HĐND tỉnh Gia Lai tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện thể chế cho giai đoạn mới

Thứ Sáu, 12:40, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 24/4 tại phường Quy Nhơn, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc kỳ họp thứ Hai (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, cấp bách thuộc thẩm quyền, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo chương trình, Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII sẽ xem xét, quyết nghị 52 nội dung trên nhiều lĩnh vực trọng yếu, liên quan trực tiếp đến hoàn thiện hệ thống pháp lý, phân bổ nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc rà soát, bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật trước đây của HĐND tỉnh Bình Định và Gia Lai trên các lĩnh vực như nông nghiệp, môi trường, công thương, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế… nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Khai mạc kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều nội dung quan trọng làm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội

Cùng với đó, kỳ họp sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng về đầu tư công, quản lý tài nguyên, đất đai, phát triển lâm nghiệp, nhà ở; trong đó có kế hoạch đầu tư công năm 2026, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ các dự án trọng điểm, cũng như hoàn thiện một số cơ chế, chính sách phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, HĐND tỉnh Gia Lai sẽ ban hành nhiều nghị quyết quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương trên các lĩnh vực như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, môi trường, giáo dục, lao động, an sinh xã hội, nội vụ, tư pháp… đồng thời xem xét sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của các cơ quan thuộc HĐND tỉnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Ông Ral Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc kỳ họp, nhấn mạnh tinh thần khẩn trương, trách nhiệm

Ông Ral Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm cao để tạo cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

"Tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận dân chủ, khách quan, xem xét thấu đáo từng nội dung, nhất là các chính sách có tác động lớn đến phát triển lâu dài của tỉnh. Đề nghị các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giải trình đầy đủ những vấn đề đại biểu quan tâm, bảo đảm các nghị quyết được thông qua có chất lượng, chặt chẽ về pháp lý, khả thi trong tổ chức thực hiện và sớm đi vào cuộc sống", ông Ral Lan Chung nhấn mạnh.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Tag: Gia Lai HĐND tỉnh Gia Lai thể chế chuyển đổi số giáo dục môi trường đầu tư công
Tin liên quan

Nhiều lãnh đạo tỉnh Gia Lai ứng cử đại biểu HĐND tỉnh
Nhiều lãnh đạo tỉnh Gia Lai ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai vừa ban hành nghị quyết công bố danh sách 138 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.

Nhiều lãnh đạo tỉnh Gia Lai ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Nhiều lãnh đạo tỉnh Gia Lai ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai vừa ban hành nghị quyết công bố danh sách 138 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.

Tái đắc cử Chủ tịch tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn xác định 10 nhóm nhiệm vụ
Tái đắc cử Chủ tịch tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn xác định 10 nhóm nhiệm vụ

VOV.VN - Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, ông Phạm Anh Tuấn đã được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.

Tái đắc cử Chủ tịch tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn xác định 10 nhóm nhiệm vụ

Tái đắc cử Chủ tịch tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn xác định 10 nhóm nhiệm vụ

VOV.VN - Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, ông Phạm Anh Tuấn đã được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.

Gia Lai tổng kết công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026–2031
Gia Lai tổng kết công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026–2031

VOV.VN - Sáng 27/3, tại phường Quy Nhơn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Gia Lai tổng kết công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026–2031

Gia Lai tổng kết công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026–2031

VOV.VN - Sáng 27/3, tại phường Quy Nhơn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

