Ông Rah Lan Chung đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

Kỳ họp công bố 85 đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khoá mới, được cử tri tỉnh bầu ra. 85 đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND.

Kết quả, ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Trương Văn Đạt và bà Huỳnh Thúy Vân, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII.

Ông Rah Lan Chung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai.

Các Trưởng ban, gồm: bà Đinh Ly An (Ban Pháp chế), bà Huỳnh Thị Ngọc Hà (Ban Văn hóa - Xã hội), ông Phạm Tấn Thành (Ban Kinh tế - Ngân sách) và ông Đoàn Vũ Hùng (Ban Dân tộc).

Ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, nhiệm kỳ 2025-2030, Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10% đến 10,5%/năm trở thành điểm kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên Nam Trung Bộ với các vùng kinh tế trong khu vực.

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Để hiện thực hóa mục tiêu này, HĐND tỉnh Gia Lai cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp; tập trung ban hành cơ chế, chính sách mang tính đột phá về thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và khoa học - công nghệ.

Cùng với phát triển kinh tế, cần chú trọng toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh.

“Mỗi đại biểu HĐND cấp tỉnh cần thực hiện tốt phương châm gần dân, sát dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ; bám sát chương trình hành động đã cam kết, chủ động phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội, để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri. Mỗi đại biểu phải kịp thời nắm bắt thực tiễn, lắng nghe, phản ánh ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân”, ông Thái Đại Ngọc nói.