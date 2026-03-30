Tái đắc cử Chủ tịch tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn xác định 10 nhóm nhiệm vụ

Thứ Hai, 17:54, 30/03/2026
VOV.VN - Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, ông Phạm Anh Tuấn đã được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức điều hành, hành động quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Cụ thể, UBND tỉnh Gia Lai xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm làm trục xuyên suốt cho nhiệm kỳ.

Ông Phạm Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Trọng tâm là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, gắn với chuyển dịch cơ cấu và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế. Cùng với đó là việc xây dựng hệ thống chỉ số KPI để lượng hóa hiệu quả công việc đến từng ngành, địa phương; đẩy mạnh cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu; xây dựng chính quyền phục vụ hiện đại, điều hành dựa trên dữ liệu. Song song là phát triển đồng bộ hạ tầng, nhất là giao thông, logistics, hạ tầng số và thủy lợi.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng xác định xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, gắn đánh giá với kết quả thực tế. Đồng thời, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân; thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và thân thiện môi trường; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp. Ông Phạm Anh Tuấn cam kết:

“Trước HĐND tỉnh và nhân dân trong tỉnh, tôi xin cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục nỗ lực hết mình, điều hành quyết liệt, công tâm, khách quan, tạo những chuyển biến rõ nét trong thời gian tới. Trong bối cảnh tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư, tận dụng cơ hội phát triển mới, chúng tôi xác định phương châm hành động là không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong 1 tháng và không để bị động trong 1 năm; kịp thời tận dụng thời cơ, cơ hội, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, theo ông Tuấn.

Nguyễn Thảo- VOV Tây Nguyên
