Hiệp thương cử 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Thứ Ba, 17:31, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 405; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ 72-100 và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 12 người.

Trong đó, cơ cấu, thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm: Người đứng đầu tổ chức thành viên là 62; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố là 34.

Đại hội biểu quyết thông qua thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: MTTQ)

293 vị là cá nhân tiêu biểu bao gồm: Trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực: 96 vị (trình Đại hội hiệp thương 92 vị, thiếu 4 vị sẽ bổ sung, kiện toàn trong nhiệm kỳ); Công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, huyện đảo: 18 vị; Đại diện các dân tộc thiểu số: 53 vị (cơ cấu đủ đại diện 53 dân tộc thiểu số); Đại diện chức sắc các tôn giáo: 53 vị (cơ cấu đủ 16 tôn giáo lớn và các tổ chức tôn giáo có nhiều tín đồ); Đại diện các thành phần kinh tế: 55 vị (trình Đại hội hiệp thương 54 vị, thiếu 01 vị sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp ); Người Việt Nam định cư ở nước ngoài: 18 vị (trình Đại hội hiệp thương 17 vị, thiếu 1 vị sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp).

Cán bộ chuyên trách Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 16 người, gồm: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 7 (chưa bao gồm Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương); Trưởng ban, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 09 vị (trình Đại hội hiệp thương 7, thiếu 2 sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ).

Về cơ cấu kết hợp: Ngoài Đảng là 201 (tỷ lệ 50,62%), khoá X là 50,1%; nữ là 93 (tỷ lệ 23,4%), khoá X là 21,9%; dân tộc thiểu số là 105 (tỷ lệ 26,5%), khoá X là 25,4%; tôn giáo là 78 (tỷ lệ 19,7%), khoá X là 17%; Trình độ: Đại học trở lên là 316 (tỷ lệ 81,6%), khoá X là 80,7%.

Về độ tuổi: Từ 40 tuổi trở xuống là 41 người (tỷ lệ 10,3%); Từ 41 - 60 tuổi là 179 (tỷ lệ 45,1%); Từ 61 tuổi trở lên là 177 (tỷ lệ 44,6%).

Tại Đại hội đã hiệp thương cử ra 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (thiếu 8 người, sẽ được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp), cụ thể: tái cử là 309 vị (tỷ lệ 77,8%), giới thiệu mới là 88 (tỷ lệ 22,2%).

Cũng trong phiên làm việc đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lê Anh/VOV.VN
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức từ ngày 11-13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Sáng 12/5/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội.

VOV.VN - Thông qua các nền tảng số, việc cán bộ Mặt trận tiếp nhận ý kiến trực tiếp của nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên trên không gian mạng.

