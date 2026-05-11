Mặt trận Tổ quốc “lắng nghe nhân dân theo thời gian thực”

Tiếp tục chương trình làm việc tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, chiều 11/5, các đại biểu tiến hành thảo luận. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự tại Trung tâm thảo luận số 1.

Trong phiên thảo luận, các đại biểu tập trung góp ý xung quanh chủ đề: Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong tập hợp xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng nêu kinh nghiệm ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tổng hợp, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Phi Hùng, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn đã tập trung hình thành hệ sinh thái số thông qua việc triển khai hiệu quả “Cổng Mặt trận số” và vận hành trang cộng đồng: Fanpage Mặt trận, Zalo OA Mặt trận Đà Nẵng và cổng thông tin điện tử của MTTQ Việt Nam thành phố kết nối với các nền tảng của thành phố.

Thông qua các nền tảng số, việc tiếp nhận ý kiến trực tiếp của nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên trên không gian mạng. Tất cả các ý kiến đều được cập nhật và theo dõi trên hệ thống, góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm thiểu độ trễ trong xử lý thông tin.

Theo ông Hùng, nếu như trước đây, việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Mặt trận chủ yếu thông qua các hội nghị định kỳ thì nay Mặt trận đã chuyển từ “nghe dân nói theo kỳ” sang “lắng nghe nhân dân theo thời gian thực”. Người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh để phản ánh trực tiếp các vấn đề phát sinh trong đời sống hàng ngày. Điều này không chỉ mở rộng phạm vi tham gia của người dân mà còn nâng cao trách nhiệm giải quyết của các cơ quan chức năng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

“Hệ thống Fanpage, Zalo, Cổng thông tin điện tử của MTTQ Việt Nam thành phố trở thành kênh tương tác xã hội hiệu quả với hàng triệu lượt truy cập. Hệ thống văn bản điện tử giúp 100% ý kiến cử tri được chuyển tải nhanh chóng, chính xác. Các nhóm Zalo cộng đồng trở thành “cánh tay nối dài” của Mặt trận tại cơ sở”, ông Hùng dẫn chứng.

Song, theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng, công tác tiếp nhận ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân còn những khó khăn, thách thức khi hệ thống dữ liệu phân tán thiếu chuẩn hóa, chưa liên thông đồng bộ; công tác phân tích, dự báo dư luận xã hội còn hạn chế do thiếu công cụ thông minh. Đặc biệt một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế về kỹ năng số, cơ chế phản hồi theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị chưa thực sự khép kín.

Từ thực tế của địa phương, ông Nguyễn Phi Hùng kiến nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì nghiên cứu xây dựng Hệ thống dữ liệu tập trung và Bản đồ số ý kiến cử tri toàn quốc. Điều này sẽ giúp Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp không chỉ nghe dân nói mà còn nhận diện nhanh chóng, chính xác các vấn đề nhân dân bức xúc để tham gia giải quyết hoặc giám sát kịp thời.

Nghe để thấu hiểu, chia sẻ và hành động

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ cũng nhấn mạnh hiệu quả của việc triển khai “Mặt trận số” phục vụ nhân dân, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, vận động, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt là phát huy các nền tảng số để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, khó khăn từ cơ sở và phối hợp giải quyết nhanh hơn, sát hơn, hiệu quả hơn, đúng tinh thần “khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng”.

Nêu thực tiễn công tác vận động, đoàn kết đồng bào các dân tộc, các tôn giáo tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương, ông Ngô Phương Vũ cho rằng Mặt trận cần lắng nghe nhân dân bằng trái tim, bằng hành động và bằng trách nhiệm. Mặt trận phải thật sự gần dân, sát dân, hiểu dân; không chỉ nghe để ghi nhận, mà phải nghe để thấu hiểu, chia sẻ và hành động.

Nhấn mạnh việc Mặt trận phải thực hiện tốt phương châm “Tháng nghe dân nói”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang cho rằng, đây là kênh quan trọng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc chính đáng của nhân dân, nhất là ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Đồng thời, Mặt trận cần tăng cường đối thoại trực tiếp với chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng, kịp thời trao đổi, tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở.

Theo ông Ngô Phương Vũ, khối đại đoàn kết chỉ thật sự bền vững khi đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được quan tâm, nâng cao. Do đó, mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng của người dân, hướng mạnh về cơ sở, lấy sự hài lòng và thụ hưởng của nhân dân làm thước đo.

Khi người dân được tham gia, được giám sát, được hưởng lợi từ các chương trình an sinh, sinh kế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thì niềm tin, sự đồng thuận và sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng sẽ ngày càng được củng cố.

