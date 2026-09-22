Hiệu quả từ chính sách phát huy vai trò người có uy tín

Trong ngôi nhà mới khang trang, già làng Kră Jăn Ha Nhang, thôn Đam Pao, xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, vẫn dành nhiều thời gian cho công việc mà già coi là trách nhiệm của mình: vận động bà con giữ nghề truyền thống.

Gia đình già có gần 5ha cà phê, khoảng 100 cây sầu riêng và nghề dệt thổ cẩm giúp cuộc sống ổn định. Nhưng điều già tâm đắc hơn là ngay trong khuôn viên nhà mình, già đã dựng một ngôi nhà truyền thống, trưng bày cồng chiêng, sản phẩm thủ công và những vật dụng gắn với đời sống của người K’Ho nhánh Cil.

Già làng Kră Jăn Ha Nhang (bên phải), thôn Đam Pao, xã Phú Sơn Lâm Hà tự hào với những sản phẩm dệt của người K’Ho nhánh Cil được bà con trong thôn làm ra.

Từ việc làm của mình, già làng Kră Jăn Ha Nhang vận động bà con cùng giữ nghề và đáng mừng khi ở thôn Đam Pao, nghề dệt thổ cẩm vẫn được nhiều gia đình duy trì, từ những người trẻ đến các bà, các mẹ lớn tuổi.

“Ở đây là gần 300 hộ dân tộc, sản xuất thổ cẩm trên 225 hộ. Các cháu từ 15 tuổi đến các bà 70, 80 tuổi cũng dệt hết. Các bà cũng nhờ thời gian rảnh rỗi tại nhà đan, dệt, có thu nhập ổn định”, già làng Kră Jăn Ha Nhang nói.

Câu chuyện ở Đam Pao cho thấy, giữ nghề truyền thống cũng là giữ một phần văn hóa trong đời sống hôm nay, nhất là khi nghề dệt giúp người dân có thêm thu nhập và truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Với người có uy tín, sức thuyết phục trước hết đến từ việc làm gương. Khi già làng làm trước, nói bằng những điều gần gũi với cuộc sống và cùng bà con tháo gỡ những việc cụ thể, tiếng nói ấy dễ đi vào cộng đồng hơn. Đây cũng là điều chính quyền cơ sở ở Phú Sơn Lâm Hà ghi nhận rõ trong quá trình sắp xếp lại địa bàn dân cư, tổ chức bộ máy và các thôn.

Anh Ha Mi, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Sơn Lâm Hà, cho biết tại 4 thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tiếng nói của già làng có ảnh hưởng lớn trong tuyên truyền, vận động người dân: “Tiếng nói của già làng rất có trọng lượng. Trong cuộc họp, già làng phát biểu thì dân làng rất là tin tưởng với cách hướng dẫn, cách vận động, tuyên truyền của già làng, truyền đạt những cách làm hay kinh tế giỏi, duy trì văn hoá truyền thống và cả về chính trị, an ninh xã hội. Già làng cũng rất tích cực nói lên tâm tư nguyện vọng của buôn làng”.

Phụ nữ K’Ho ở Lâm Đồng gắn bó với nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Xác định người có uy tín là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể tỉnh Lâm Đồng đã chú trọng thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định; trong đó có cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần. Và quan trọng hơn là tạo điều kiện để đội ngũ này phát huy vai trò ngay tại cộng đồng.

Tại xã đặc biệt khó khăn Sơn Điền, việc phối hợp với 5 già làng, người có uy tín được duy trì thường xuyên. Ông Trịnh Văn Dũng, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Điền, cho biết, chính quyền mời người có uy tín tham gia các cuộc họp, cung cấp thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để những nội dung này được chuyển tải đến người dân bằng cách nói gần gũi, dễ hiểu.

“Ngay từ đầu năm, Văn hóa - Xã hội đã xây dựng kế hoạch chăm sóc người có uy tín trên địa bàn cũng như công tác phối hợp. Trong các cuộc họp của Đảng uỷ, UBND phòng cũng tham mưu mời người có uy tín trên địa bàn tham dự các cuộc họp để có nội dung trao đổi, lắng nghe cũng như nắm bắt về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn xã Sơn Điền”, ông Trịnh Văn Dũng, chia sẻ.

Từ vận động phát triển sản xuất, giữ gìn văn hóa đến hòa giải mâu thuẫn, tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội và tham gia các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, vai trò của người có uy tín đang hiện diện ở nhiều mặt của đời sống cộng đồng ở các bon làng của tỉnh Lâm Đồng.

Già làng, người có uy tín đi đầu, động viên con cháu, cộng đồng giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng có địa bàn rộng, cộng đồng dân cư đa dạng, với nhiều khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Ông Bùi Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, cho biết, việc phát huy vai trò của những người được cộng đồng tin tưởng càng có ý nghĩa trong việc đưa chủ trương, chính sách đến gần người dân và phản ánh tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở.

“Sau thực hiện sáp nhập tỉnh, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh là có 883 người. Người có uy tín thể hiện vai trò trong việc đóng góp xây dựng, hướng dẫn, tuyên truyền vận động bà con thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Người có uy tín tuyên truyền các mô hình hay rồi người tốt việc tốt, hướng dẫn trong việc sản xuất, sinh kế cho bà con và tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn”, theo ông Bùi Ngọc Sơn.

Tiếp nối sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vai trò của người có uy tín trong cộng dồng, ngày 20/9/2026, Nghị định số 307 của Chính phủ chính thức có hiệu lực quy định chi tiết chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mức hỗ trợ về thông tin, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần được nâng cao hơn. Đây là cơ sở để tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện tốt chính sách với người có uy tín, đồng thời cũng là động lực để người có uy tín ở địa phương phát huy hơn nữa vai trò đặc biệt ở cơ sở.