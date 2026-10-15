Hoa Kỳ có đánh giá khách quan về công tác phòng chống mua bán người của Việt Nam

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 15/10, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan việc Báo cáo thường niên về tình hình mua bán người năm 2026 Bộ Ngoại giao Mỹ công bố tiếp tục xếp Việt Nam vào Nhóm 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định đó là minh chứng cho việc Việt Nam đã và đang đẩy mạnh công tác phòng chống mua bán người. Trong đó, nổi bật gần đây là việc ban hành và triển khai chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030 và định hướng 2035.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới và Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2026 ngày 30/7

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, việc thi hành Luật phòng, chống mua bán người năm 2024 được đánh giá là hiệu quả và đồng bộ. Trong thời gian qua, Việt Nam cũng đã tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người và xác định hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Bên cạnh đó, công tác truyền thông cũng được tăng cường, đóng góp vào việc nâng cao nhận thức của người dân đặc biệt là trong bối cảnh mua bán người vào trung tâm các trung tâm lừa đảo trực tuyến đang diễn biến hết sức phức tạp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, liên quan tới lĩnh vực này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký ban hành kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp an toàn và trật tự. Kế hoạch được thực thi trong giai đoạn 2026-2035 nhằm ứng phó với những vấn đề di cư mới nổi, ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế.

“Với tinh thần đó, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước, với các đối tác trong đó có Hoa Kỳ để tăng cường trao đổi đối thoại nhằm đánh giá khách quan và tích cực hơn nữa về những nỗ lực thành tựu của Việt Nam trong phòng chống mua bán người phù hợp với tinh thần của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”, bà Phạm Thu Hằng nói.