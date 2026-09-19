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Thanh niên Đắk Lắk thực hành kỹ năng phòng, chống mua bán người

Thứ Bảy, 15:14, 19/09/2026
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VOV.VN - Thông qua các tình huống gần với đời sống, hội thi “Tuổi trẻ chung tay phòng, chống mua bán người” giúp đoàn viên, thanh niên nhận diện nguy cơ, biết cách tự bảo vệ và lan tỏa kiến thức phòng, chống mua bán người trong cộng đồng.

Hội thi “Tuổi trẻ chung tay phòng, chống mua bán người” năm 2026 vừa diễn ra sáng nay (19/9), tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động do Văn phòng Bộ Công an, Ban Công tác Đoàn - Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức. Thông qua các tình huống gần với đời sống, hội thi giúp đoàn viên, thanh niên nhận diện nguy cơ, biết cách tự bảo vệ và lan tỏa kiến thức phòng, chống mua bán người trong cộng đồng.

thanh nien Dak lak thuc hanh ky nang phong, chong mua ban nguoi hinh anh 1
Các đội thi cùng tìm hiểu quy định pháp luật về phòng, chống mua bán người thông qua các nội dung thi kiến thức.

Tham gia hội thi có 8 đội đến từ các trường đại học, cao đẳng, tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Qua 3 phần thi Khởi động, Tăng tốc và Về đích, các đội tìm hiểu quy định pháp luật về phòng, chống mua bán người; nhận diện những thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ liên quan đến tuyển dụng, môi giới việc làm, di cư và các nguy cơ trên không gian mạng. Cùng với đó, các nội dung sân khấu hóa, hùng biện được thanh niên thể hiện, đưa kiến thức pháp luật vào những tình huống gần gũi, giúp người trẻ dễ nhận biết, ghi nhớ và vận dụng.

Sinh viên Đỗ Quỳnh Trang, Khoa Luật, Trường Đại học Đông Á chia sẻ, thông qua cuộc thi, đã tiếp thu được nhiều kiến thức, kỹ năng phòng chống buôn bán người. Đáng lưu ý là nguy cơ với người trẻ khi người lạ tiếp cận, tạo dựng mối quan hệ qua mạng xã hội.

thanh nien Dak lak thuc hanh ky nang phong, chong mua ban nguoi hinh anh 2
Các nội dung sân khấu hóa đưa kiến thức pháp luật vào những tình huống gần gũi, giúp người trẻ dễ nhận biết, ghi nhớ và vận dụng.

“Em nghĩ dễ gặp nhất là việc làm quen trên mạng xã hội. Khi mình đang gặp khó khăn trong cuộc sống thì những người xa lạ có thể đến tâm sự, kết thân với mình, mình dễ nghe theo những lời dụ dỗ đấy. Qua cuộc thi, em cảm thấy mình phải tỉnh táo trước những lời mời gọi, kịp thời báo cho gia đình, thầy cô; nếu bị dụ dỗ, đe dọa thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng”, Đỗ Quỳnh Trang cho biết.

Đắk Lắk có địa bàn rộng, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa và biên giới. Các thủ đoạn mua bán người ngày càng biến tướng, trong đó có việc lợi dụng mạng xã hội, lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” để tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân. Vì vậy, hội thi không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng cho người tham gia mà còn hướng tới đưa những kiến thức này tiếp tục lan tỏa tại cơ sở.

thanh nien Dak lak thuc hanh ky nang phong, chong mua ban nguoi hinh anh 3
Hội thi giúp đoàn viên, thanh niên nhận diện nguy cơ, biết cách tự bảo vệ và lan tỏa kiến thức phòng, chống mua bán người trong cộng đồng. 

Anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho biết, mỗi thành viên của 8 đội thi được kỳ vọng tiếp tục đưa kiến thức đã tiếp nhận đến những người xung quanh.

“Đặc biệt là đối với các bạn là thành viên của 8 đội ngày hôm nay, tôi hy vọng các bạn sẽ là những người tuyên truyền viên về phòng, chống mua bán người. Không đi đâu xa, các bạn phải là tuyên truyền viên ở trong gia đình. Nếu còn là sinh viên, các bạn phải tuyên truyền ở trong phòng trọ mình đang ở, khu mình đang ở, rồi hàng xóm, khu cộng đồng của mình. Các bạn phải là những tuyên truyền viên tích cực”, anh Lương Minh Tùng bày tỏ.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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