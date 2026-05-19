Học Bác từ những điều bình dị: Tận tâm phụng sự, lan tỏa yêu thương

Tận tâm phụng sự nhân dân

Sau khi TP.HCM triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tại nhiều cơ sở tăng lên rất nhiều. Dù vậy, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Bình, tinh thần “gần dân, sát dân, vì dân phục vụ” vẫn được tập thể cán bộ, công chức duy trì bằng những nỗ lực cụ thể mỗi ngày.

Bà Nguyễn Thị Tường Thư, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm cho hay, chi bộ luôn quán triệt đảng viên học Bác bằng tinh thần tận tụy, giúp người dân cảm nhận được sự gần gũi và trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Hiện nay, trung tâm tiếp nhận khoảng 300 lượt người dân mỗi ngày, giải quyết từ 4.000 - 5.000 hồ sơ mỗi tháng, với tỷ lệ hồ sơ đúng hạn và trước hạn luôn duy trì ở mức hơn 99%.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong học tập và làm theo Bác Hồ

"Trung tâm là nơi gần dân nhất nên phải làm sao để người dân cảm nhận được cán bộ, công chức là những người thay mặt cơ quan chính quyền thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Người dân phải cảm thấy cơ quan chính quyền đang rất gần dân, tận tâm phục vụ nhân dân", bà Nguyễn Thị Tường Thư nói.

Không chỉ ở cơ quan hành chính, tinh thần phụng sự còn lan tỏa trong môi trường giáo dục. Tại trường Mầm non Sơn Ca, phường Bình Giã, thuộc địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Hiệu trưởng Chu Thị Quỳnh Xá cho biết, nhà trường xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh để giáo viên và học sinh được tiếp cận hình ảnh, lời dạy của Bác mỗi ngày. Dù công việc vất vả, đi sớm về trễ nhưng các cô giáo vẫn luôn xem học sinh như con của mình để chăm sóc tận tình, chu đáo.

Theo cô Chu Thị Quỳnh Xá, ở bậc mầm non, việc học Bác đơn giản là kiên trì dạy các con biết lễ phép, yêu thương, sẻ chia và hình thành nhân cách từ những điều nhỏ nhất. "Học sinh mầm non thì nó như tờ giấy trắng, nên ngay từ bắt đầu thì chúng tôi cũng rèn luyện các cháu những điều rất đời thường, như cháu biết lễ phép, biết ngoan, những cháu 5, 6 tuổi thì biết giúp đỡ những công việc nhỏ nhặt, biết chăm sóc cây xanh, hoa cỏ và những vật nuôi", cô Chu Thị Quỳnh Xá chia sẻ.

Triển lãm thành tựu & không gian văn hóa Hồ Chí Minh (Ảnh: Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM)

Ở môi trường giáo dục đại học, ông Phạm Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM chia sẻ, nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức và trách nhiệm xã hội cho sinh viên thông qua các hoạt động thiện nguyện, chương trình về nguồn và chăm lo người nghèo.

Trước những tác động từ mạng xã hội, trường đã linh hoạt đổi mới cách tiếp cận qua nền tảng số và trải nghiệm thực tế để đưa tư tưởng của Bác đến gần hơn với giới trẻ. "Đối với trường đại học thì phụng sự sinh viên, làm sao nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, học tập để sinh viên có được những kỹ năng, thái độ cũng như trình độ chuyên môn, có những cách ứng xử tốt nhất, sau này các em nắm bắt được những công nghệ mới để phục vụ đất nước, phục vụ địa phương nơi các em sinh sống", ông Phạm Trung Kiên cho hay.

Đại học Công nghiệp TP.HCM tài trợ xây cầu ở Bến Tre kinh phí 600tr đồng (Ảnh: Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM)

Sống tử tế, sẻ chia theo lời Bác

Dù đã bước sang tuổi 75, nhưng bà Nguyễn Thị Bé (phường Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương cũ) vẫn miệt mài làm công tác thiện nguyện suốt 16 năm qua. Từng nếm trải khó khăn, bà luôn tâm niệm phải san sẻ với những mảnh đời bất hạnh.

Mỗi dịp rằm tháng 7 Âm lịch, bà vận động quyên góp trao khoảng 300 phần quà cho người nghèo với tổng chi phí 120 triệu đồng. Thậm chí, bà còn dành dụm khoản tiền con cháu biếu tặng để hỗ trợ các bệnh nhân hiểm nghèo. Với bà Nguyễn Thị Bé, học tập và làm theo gương Bác đơn giản chỉ là lan tỏa yêu thương, sẻ chia với cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Bé

"Tôi đi theo con đường Bác Hồ đã chỉ dạy, là mình sống phải có tình người, biết “nhường cơm sẻ áo”. Tôi nghĩ mình có ăn, người khác còn khổ hơn mình cho nên gia đình đã phát tâm làm việc như vậy, cùng với sự hỗ trợ của các chị em khác nữa", bà Nguyễn Thị Bé chia sẻ.

Tinh thần sống vì cộng đồng ấy cũng tỏa sáng nơi cửa Phật. Với Đại đức Thích Thiện Ngộ, Trụ trì chùa Bình Khánh, phường Thuận Giao (thuộc tỉnh Bình Dương cũ), điều khiến ông cảm phục nhất ở Bác Hồ là sự hy sinh trọn đời vì nhân dân, vì dân tộc.

Đại đức Thích Thiện Ngộ

Điều này cũng đồng điệu với tinh thần từ bi, hỉ xả của Phật giáo. Nhiều năm qua, Đại đức luôn gắn việc tu học với công tác thiện nguyện như hỗ trợ người nghèo, xây nhà tình thương và đồng hành cùng trẻ mồ côi do COVID-19.

Đại đức Thích Thiện Ngộ chiêm nghiệm, học Bác là bắt đầu từ những điều giản dị, lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái". Giống như lời dạy trong kinh Pháp Cú: "Hương các loại hoa thơm, không thể bay ngược gió. Hương người đức hạnh đó, ngược gió bay muôn phương".