Học Chủ tịch Hồ Chí Minh để đáp ứng yêu cầu bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc" và "Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong". Người yêu cầu phải rèn luyện đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, trong đó đạo đức là gốc; đánh giá công tâm, sử dụng đúng người, đúng việc....

Vận dụng tư tưởng của Người trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu cán bộ không chỉ năng động, dám nghĩ, dám làm mà còn có tư duy kiến tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; bám sát thực tiễn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề nóng, khó khăn phát sinh tại địa phương.

PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

2/9/1945, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Ngay những ngày đầu chính quyền non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ. Người coi "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Do đó đòi hỏi người cán bộ phải có đạo đức cách mạng. Người khuyên cán bộ, đảng viên phải gắn bó với dân, thương dân, lấy trí tuệ ở dân, học hỏi dân. Người đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải trở thành những tấm gương có sức cảm hóa, có tính gương mẫu. Đồng thời, người cán bộ phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm bắt chính xác những yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng để chủ động đề ra các tiêu chí phù hợp xây dựng đội ngũ cán bộ. Người đề ra nội dung, biện pháp đúng đắn trong công tác cán bộ, từ tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, đánh giá, bố trí, sử dụng đến thực hiện chính sách cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất đạo đức, tài năng, trí tuệ...

PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, yêu cầu quan trọng nhất của Bác là cán bộ phải có nhân cách, trí tuệ và phẩm chất trong sáng: "Bác nói "Đảng cầm quyền" nhưng người đảng viên không được xa rời mục tiêu, lý tưởng của mình. Khi Đảng chưa cầm quyền, trong chiến tranh cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc gian khổ nhưng người đảng viên luôn thể hiện vai trò tiên phong của mình. Bởi vì, ở họ lý tưởng rất rõ, rất trong sáng, hy sinh tất cả vì sự nghiệp độc lập tự do dân tộc".

Khi lựa chọn cán bộ, Người yêu cầu cán bộ phải đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết, trước hết; phải trung thành, tận tụy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; "phải hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân"; "việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ, cũng gắng sức làm, việc gì có hại cho dân, dù nhỏ, cũng hết sức tránh".

Tư tưởng của Người về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được Đảng, Nhà nước thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định công tác cán bộ là khâu "then chốt của then chốt", đề cao tư tưởng xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đặc biệt là tinh thần: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh

Sau gần 1 năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã cho thấy những chuyển động rõ rệt khi bộ máy gọn hơn, thủ tục hành chính nhanh hơn, chính quyền cơ sở gần dân hơn... Tuy nhiên, không gian cấp xã được mở rộng, chức năng nhiệm vụ lớn hơn, thẩm quyền được nâng lên, nhiệm vụ khó khăn hơn... Cán bộ công chức cấp xã, phường phải đảm nhiệm nhiều loại công việc khác nhau như xử lý giấy tờ, tiếp công dân và trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh của người dân. Khối lượng công việc lớn, đa dạng đòi hỏi chuyên môn sâu và tinh thần trách nhiệm cao.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh đề xuất: "Cán bộ cấp xã, đương nhiên được bây giờ phải có chuẩn đại học. Cán bộ xã học ngành nào thì vị trí việc làm có nhu cầu khung năng lực đó. Ví dụ phụ trách mảng xây dựng là phải có bằng Đại học xây dựng; làm về kinh tế phải có bằng Đại học kinh tế; làm mảng thủy lợi thì phải có bằng Đại học Thủy lợi; làm nông nghiệp phải có bằng Đại học nông nghiệp. Mỗi cán bộ, công chức xuất phát từ cán bộ, công chức cấp xã trước đều phải vươn lên, đều phải tự mình nâng cao trình độ và Nhà nước phải tăng cường bồi dưỡng".

Bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, cán bộ phải tinh thông nghiệp vụ và công nghệ. Bởi vậy, cán bộ trong bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cần được đào tạo chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị số để trực tiếp vận hành hệ thống dữ liệu quốc gia và giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời phải có tư duy kiến tạo, chuyển từ thói quen quản lý hành chính truyền thống sang tư duy phục vụ, kiến tạo phát triển. Cán bộ phải là người thấu hiểu chính sách, biết đưa chủ trương vào cuộc sống, linh hoạt tháo gỡ điểm nghẽn cho người dân và doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội

Theo bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội, với khối lượng công việc lớn của cấp xã hiện nay đặt ra yêu cần nâng cao trình độ chuyên môn cũng như có cơ chế đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ: "Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chúng tôi cho rằng phải chuẩn hóa các năng lực về pháp lý, quản trị và kỹ thuật số, cũng như đào tạo chuyên sâu theo vị trí việc làm đối với đội ngũ công chức. Như thế, cũng phải cải cách chế độ đánh giá hiệu quả công việc theo KPI, có một cơ chế đãi ngộ tương xứng để giữ người có năng lực, và đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số và chính quyền điện tử".

Vận dụng những tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu cán bộ không chỉ năng động, dám nghĩ, dám làm mà còn có tư duy kiến tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; bám sát thực tiễn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề nóng, khó khăn phát sinh tại địa phương. Hướng tới sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu hoàn thiện các chính sách phân cấp, phân quyền và bảo vệ cán bộ, có chế độ đãi ngộ xứng đáng.... để cán bộ yên tâm công tác, tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nỗ lực cống hiến, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước thời gian tới.