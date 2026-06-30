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TP.HCM tổng duyệt Lễ kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác Hồ

Thứ Ba, 15:00, 30/06/2026
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VOV.VN - Sáng 30/6, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM tổ chức tổng duyệt Lễ kỷ niệm 50 năm TP. Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Tham dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt có Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành uỷ và ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình.

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Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày TP. Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được long trọng tổ chức vào sáng 2/7 tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được long trọng tổ chức vào sáng 2/7 tại sân khấu ngoài trời trong khuôn viên Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc lập).

Sự kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND TP.HCM tổ chức. Lễ kỷ niệm dự kiến có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, lực lượng vũ trang cùng khách mời quốc tế.

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Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong (giữa) và ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (trái) làm việc với đạo diễn, ê-kíp tham gia biểu diễn tại sự kiện. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu cùng các đội nghi lễ và các nghệ sĩ đã tập dợt, chạy thử chương trình với các nội dung: chương trình nghệ thuật, nghi thức chào cờ và giới thiệu đại biểu, phát biểu của lãnh đạo TP.HCM, đại diện công dân và thế hệ trẻ Thành phố.

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Các đại biểu cùng các đội nghi lễ và các nghệ sĩ đã tập dợt, chạy thử toàn bộ nội dung chương trình Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Các tiết mục văn nghệ đã tái hiện hành trình 50 năm vươn mình mạnh mẽ của TP.HCM, từ một đô thị đầy ngổn ngang sau chiến tranh đến siêu đô thị mang tầm quốc tế, đầu tàu kinh tế của cả nước.

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Các tiết mục văn nghệ đã tái hiện hành trình 50 năm vươn mình mạnh mẽ của TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Trong đó nhấn mạnh các cột mốc lịch sử: ngày 2/7/1976 Quốc hội khoá VI đổi tên TP. Sài Gòn – Gia Định thành TP.HCM; giai đoạn đầy thử thách của đại dịch COVID-19; và cột mốc ngày 1/7/2025, TP.HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mở ra không gian phát triển mới và động lực tăng trưởng mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

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Ca sĩ Võ Hạ Trâm tập dợt ca khúc biểu diễn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Sau buổi tổng duyệt, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.HCM đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, trao đổi và điều chỉnh một số nội dung cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và ê-kíp đạo diễn nhằm tiếp tục hoàn thiện kịch bản chương trình.

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Theo kế hoạch, dịp này TP.HCM cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật, bắn pháo hoa phục người dân và du khách. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày TP. Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 2/7 với nhiều hoạt động như: lễ dâng, dâng hoa, khởi công các công trình chào mừng, chương trình nghệ thuật cầu truyền hình đặc biệt kết nối TP.HCM - Bình Dương -  Bà Rịa -Vũng Tàu (cũ), trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D Mapping tại trụ sở HĐND -UBND TP.HCM và bắn pháo hoa tại 16 điểm trên địa bàn.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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