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Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt cho cán bộ cơ sở

Thứ Ba, 14:29, 08/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay (8/9), tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng khai giảng năm học 2026 - 2027. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có 2.800 học viên trúng tuyển hệ cao cấp lý luận chính trị tập trung khóa 2026 - 2027 cùng 60 học viên của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Trong năm học vừa qua, Học viện vừa ổn định tổ chức, vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng; giữ vững đoàn kết, kỷ cương, chủ động đổi mới và đạt kết quả khá toàn diện.

hoc vien chinh tri quoc gia ho chi minh danh su quan tam dac biet cho can bo co so hinh anh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Về nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách, Học viện đã tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; hoàn thành Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới; triển khai các chương trình khoa học cấp quốc gia, nhiệm vụ trọng điểm thực hiện Nghị quyết số 57; gửi hơn 40 báo cáo kiến nghị, tư vấn chính sách tới Trung ương và địa phương.

Riêng năm 2025, toàn hệ thống biên soạn, xuất bản hơn 1.700 công trình lịch sử Đảng các cấp, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin cách mạng.

Về đào tạo, bồi dưỡng - nhiệm vụ trung tâm của Học viện - bước chuyển đáng ghi nhận là đổi mới đồng bộ chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và đánh giá. Học viện đã hoàn thành hệ thống giáo trình trung cấp, cao cấp lý luận chính trị; điều chỉnh, xây dựng 16 chương trình bồi dưỡng; cập nhật giáo trình của 19 chương trình thạc sĩ và 14 chương trình tiến sĩ. Công tác bồi dưỡng được tổ chức theo chú trọng xử lý tình huống ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

hoc vien chinh tri quoc gia ho chi minh danh su quan tam dac biet cho can bo co so hinh anh 2
Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại lễ khai giảng, học viên Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam bày tỏ: “Việc học tập vừa là niềm vinh dự, vừa là cơ hội tốt, chuẩn bị tốt hơn cho công việc ở phía trước. Với nhận thức đó, thay mặt cho các học viên, chúng em xin bày tỏ quyết tâm học thực chất, chấp hành nghiêm quy chế, kỷ luật, không chỉ dừng lại ở việc biết một vấn đề là gì mà cố gắng hiểu vì sao để vận dụng vào công việc của mình, tự soi, rèn luyện. Mỗi buổi học lý luận và dịp để nhìn lại cách nghĩ, cách làm của chính mình. Bởi bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm mới là nền tảng để sử tri thức đúng chỗ, đúng mục đích”.

Đáng chú ý, đây là khóa đầu tiên Học viện đào tạo theo phương thức "giảng viên - học viên đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới".

hoc vien chinh tri quoc gia ho chi minh danh su quan tam dac biet cho can bo co so hinh anh 3
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu mỗi bài giảng, mỗi chuyên đề phải được xây dựng, hướng đến nâng cao phẩm chất và bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, kỹ năng tổ chức thực hiện. Tổ chức lớp học theo phương châm "phải lấy tự học làm gốc".

“Cùng với các chương trình bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược, tôi đề nghị Học viện dành sự quan tâm đặc biệt cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Đây là lực lượng đông đảo, trực tiếp đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, chuyển hóa các chủ trương thành hành động cụ thể và cũng là nơi người dân cảm nhận rõ nhất chất lượng của đội ngũ cán bộ của Đảng”, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Học viện cam kết tạo lập môi trường dân chủ, kỷ cương, hiện đại; giảng viên đồng hành, gợi mở, chuẩn hóa tri thức; học viên chủ động tự học, trung thực học thuật và vận dụng kết quả vào thực tiễn. Những kết quả của khóa đầu tiên theo phương thức "giảng viên - học viên đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới" sẽ không dừng ở khẩu hiệu đổi mới.

Hoàng Ân/VOV
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