Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự khai giảng năm học mới tại Bắc Ninh

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà nhà trường và trao học bổng tặng 20 em học sinh xuất sắc, động viên thầy và trò tiếp tục nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự khai giảng và chung vui với thầy, trò Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh

Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh được thành lập ngày 11 tháng 01 năm 1993 nhằm đào tạo con em đồng bào đang sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Bắc cũ, sau đó là tỉnh Bắc Giang và nay là tỉnh Bắc Ninh.

Cơ sở vật chất của trường không ngừng được đầu tư nâng cấp đáp ứng các yêu cầu giảng dạy, học tập và sinh hoạt nội trú với 2 khu kí túc xá cao tầng 70 phòng khép kín cho học sinh nam, nữ riêng biệt; 12 phòng học 3 tầng và 8 phòng học bộ môn có đầy đủ thiết bị dạy học; nhà ăn 2 tầng; nhà hiệu bộ 3 tầng, 1 nhà văn hóa các dân tộc; khu thể thao gồm nhà thi đấu đa năng, bể bơi, sân bóng cỏ nhân tạo...

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao học bổng tặng các học sinh xuất sắc

Hơn 30 năm qua, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhà nước và ngành Giáo dục giao phó: tổ chức tốt nhiệm vụ dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh nội trú; thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước; ý thức, trách nhiệm tham gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn sau khi tốt nghiệp ra trường.

Từ mái trường thân yêu này trên 3.000 học sinh con em đồng bào các dân tộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã tốt nghiệp ra trường; nhiều học sinh đã trưởng thành.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tham dự Lễ khai giảng

Trong buổi lễ khai giảng, em Triệu Thị Huyền Trang học sinh lớp 12C bày tỏ hạnh phúc và hân hoan khi đón năm học mới cùng tất cả học sinh trên cả nước. "Mục tiêu trong năm học tới của em là đạt được nhiều thành tích tốt và đỗ nguyện vọng 1 - Trường Đại học Y Hà Nội", Huyền nói.

Năm học này, Ban Giám hiệu nhà trường xác định thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chủ đề năm học “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”. Trong đó, tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đặc thù và văn hóa học đường; đẩy mạnh chuyển đổi số, giáo dục trí tuệ nhân tạo AI, phát triển năng lực số và hiệu quả quản trị trường học số.

Các học sinh nhà trường tại Lễ khai giảng

Những năm qua, nhà trường đã khẳng định vị thế trong hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc cũng như trong khối các trường THPT của tỉnh Bắc Ninh. Nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, cùng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của tỉnh...