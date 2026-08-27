Đồng chí Trần Cẩm Tú trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Đà Nẵng

Có 10 đảng viên lão thành được trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng trong dịp này. Đây là phần thưởng cao quý của Ban Bí thư dành tặng những đảng viên ưu tú có quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Thanh Minh.

Đồng chí Lê Thanh Minh bày tỏ sự xúc động tại buổi lễ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã tới nhà riêng của đảng viên Lê Thanh Minh sinh năm 1930 tại tổ dân phố Phong Hòa, phường Hội An trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận, tặng hoa và chúc mừng.

Đảng viên Lê Thanh Minh chia sẻ: “Tôi vô cùng cảm động khi được nhận huy hiệu. Tôi biết ơn sự nghiệp cách mạng và mốc cuộc đời hoạt động của tôi. Điều đó không có gì quý hơn”.

Tiếp đó, tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận, tặng hoa và chúc mừng hai đồng chí: Nguyễn Thị Hữu (sinh năm 1928) đang sinh hoạt tại Chi bộ 29 Hòa Cường Bắc và Hồ Văn Lang (sinh năm 1927) đang cư trú tại thôn An Thọ, xã Tây Hồ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Hữu.

Đại diện gia đình các đảng viên đều bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, cùng các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã luôn quan tâm, giúp đỡ trong suốt quá trình công tác và rèn luyện. Đồng thời khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự của gia đình mà còn là nguồn động viên to lớn để các thế hệ con cháu tiếp tục noi gương, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Hồ Văn Lang.

Đồng chí Trần Cẩm Tú mong muốn các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục nêu gương sáng, phát huy vai trò tiên phong, làm nòng cốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn khối đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.