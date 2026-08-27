Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UNICEF thúc đẩy hợp tác vì trẻ em

Sáng 27/8, PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp và làm việc với bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua, đồng thời thảo luận về định hướng hợp tác giai đoạn mới 2026-2031 nhằm thúc đẩy quyền trẻ em và sự phát triển bền vững tại Việt Nam. Hai bên bày tỏ khẳng định mối quan hệ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UNICEF ngày càng hiệu quả, thực chất và có chiều sâu. Các chương trình phối hợp mang tính chiến lược, gắn trực tiếp với các ưu tiên của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Thông qua hợp tác, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã cập nhật các chuẩn mực quốc tế, tiếp cận tri thức mới về quyền trẻ em, phát triển xã hội và quản trị công hiện đại, góp phần đắc lực nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận và tư vấn chính sách. Nhiều sáng kiến thiết thực được lồng ghép hiệu quả, tiêu biểu là việc đưa nội dung quyền trẻ em vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đồng thời thúc đẩy các phương pháp quản lý tiên tiến như quản lý dựa trên kết quả (RBM).

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình tiếp bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Các dự án nghiên cứu chung giữa hai bên đã công bố có nhiều sản phẩm có giá trị thực tiễn cao, đóng góp quan trọng vào việc hoạch định các chính sách lấy trẻ em làm trung tâm và hoàn thiện hệ thống dịch vụ công.

PGS.TS Lê Hải Bình khẳng định, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn coi trọng mối quan hệ đối tác với UNICEF và mong muốn tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, dư địa hợp tác trong giai đoạn mới. Học viện cam kết đồng hành cùng UNICEF để góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, hướng tới cách tiếp cận toàn diện, nhân văn và dựa trên bằng chứng vững chắc, đặc biệt đối với các nhóm trẻ em dễ bị tổn thương.

Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis khẳng định, đầu tư cho trẻ em thực chất chính là đầu tư cho hiện tại và tương lai của quốc gia; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các khoản đầu tư mang tính tích hợp và toàn diện, gắn kết chặt chẽ giữa hạ tầng kỹ thuật "cứng" với các hạ tầng dịch vụ xã hội "mềm" như giáo dục, dinh dưỡng và an toàn trực tuyến.

Quang cảnh buổi tiếp.

Bà Pauline Tamesis cho rằng, đây là thời điểm bản lề rất quan trọng đối với Việt Nam trên lộ trình hướng tới một hệ thống đầu tư đồng bộ cho trẻ em, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển hiện đại và bền vững của đất nước.

Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam Silvia Danailov bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực, sự ưu tiên đặc biệt mà Đảng, Chính phủ Việt Nam và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dành cho sự nghiệp phát triển trẻ em, đồng thời cam kết, UNICEF sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật ở mức cao nhất, kết nối các chuyên gia quốc tế hàng đầu để hỗ trợ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác nghiên cứu lý luận, tư vấn chính sách và xây dựng một hệ sinh thái quản trị công bằng.

Bà Silvia Danailov kỳ vọng hai bên sẽ tích cực chuẩn bị các nội dung chuyên môn cần thiết để tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giai đoạn mới, đặt nền móng vững chắc để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược và lâu dài.

PGS.TS Lê Hải Bình khẳng định, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn coi trọng mối quan hệ đối tác với UNICEF.

Tại buổi tiếp, hai bên thảo luận, thống nhất định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2031 với nhiều nội dung mang tính chiến lược nhằm đưa quan hệ đối tác phát triển lên một tầm cao mới. Hai bên thống nhất đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và tư vấn chính sách về quyền trẻ em, tập trung vào các vấn đề thực tiễn như tác động của đổi mới mô hình phát triển, đô thị hóa, di cư và biến đổi khí hậu đối với trẻ em và gia đình. Nội dung quyền trẻ em được lồng ghép sâu rộng vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thông qua các học liệu chuyên biệt về hoạch định chính sách công, quản lý dựa trên kết quả, phân tích chính sách dựa trên dữ liệu và bảo vệ trẻ em trên môi trường số.

Hai bên cũng thống nhất các hoạt động cụ thể, bao gồm dự án nghiên cứu “Phát triển bằng chứng và tư vấn chính sách về quyền trẻ em và phát triển bao trùm”; hoạt động bồi dưỡng “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý địa phương về quyền trẻ em” nhằm kịp thời trang bị kỹ năng quản trị hiện đại cho cán bộ cơ sở.