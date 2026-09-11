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Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khai mạc Kỳ họp thứ Sáu

Thứ Sáu, 11:36, 11/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay (11/9), Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức Kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề). 

Bên cạnh giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển thành phố, Kỳ họp này còn xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2026 - 2030 đến nay trên 106.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương trên 24.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 82.000 tỷ đồng. Kỳ họp lần này sẽ xem xét, giao chi tiết thêm trên 1.450 tỷ đồng nguồn ngân sách địa phương cho 24 dự án.

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Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khai mạc Kỳ họp thứ Sáu

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, các nội dung trình tại Kỳ họp này tuy thuộc nhiều lĩnh vực, nhưng đều hướng đến một yêu cầu chung là khơi thông nguồn lực, hoàn thiện cơ chế, tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện.

Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, nghiên cứu kỹ hồ sơ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, khách quan, đánh giá không chỉ sự cần thiết, căn cứ pháp lý, mà quan trọng hơn là tính khả thi, nguồn lực thực hiện, tiến độ, hiệu quả, tác động thực tế của từng nghị quyết. Đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đề nghị trao đổi thẳng thắn, làm rõ đến cùng. Đối với những nội dung đã đủ cơ sở, cần quyết định kịp thời, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

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Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu khai mạc kỳ họp

Liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh đề nghị: “Cần quan tâm đầy đủ đến điều kiện bố trí vốn, tính cấp thiết, tiến độ, khả năng giải ngân, hiệu quả đầu tư, tránh tình trạng vốn đã phân bổ nhưng chậm triển khai, kéo dài thời gian hoặc phải điều chỉnh nhiều lần. Đối với kế hoạch vốn năm 2026, việc điều chỉnh giảm ở những dự án không còn nhu cầu hoặc chưa đủ điều kiện, bổ sung cho các dự án có nhu cầu, đủ điều kiện là cần thiết. Tuy nhiên, cần bảo đảm vừa tháo gỡ khó khăn thực tiễn, vừa giữ vững kỷ luật, kỷ cương, không vì yêu cầu giải ngân, mà hạ thấp yêu cầu về điều kiện, trình tự, chất lượng, hiệu quả đầu tư”. 

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, chiều tối 10/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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