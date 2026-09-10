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Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 15 luật được Quốc hội thông qua

Thứ Năm, 14:21, 10/09/2026
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VOV.VN - Sáng 10/9 tại Hà Nội, Văn phòng Chủ Tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa 16, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ Tịch nước Cấn Đình Tài đã công bố lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố 15 luật đã được Quốc hội khóa 16, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua và thông tin về điểm mới của các dự án Luật.

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Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ Tịch nước Cấn Đình Tài công bố lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, Luật bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và mục đích khác theo quy định của Chính phủ từ ngày 1/1/2027; bổ sung ngành, nghề "Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cấp thị thực của cơ sở kinh doanh được ủy quyền" vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đối với sửa đổi, cắt giảm một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh: "Cắt giảm 62 ngành, nghề và sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư năm 2025 nhằm cắt giảm, đơn giản hóa các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm".

Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Nguyễn Thanh Ngọc thông tin về Luật Phát triển Đô thị trong đó: Các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt quy định tại Luật được áp dụng trực tiếp đối với Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố khác là đô thị đặc biệt, riêng thành phố Hà Nội thực hiện theo Luật Thủ đô; cơ chế, chính sách phát triển khu kinh tế đặc biệt quy định tại Luật được áp dụng trực tiếp cho khu kinh tế đặc biệt. 

Việc áp dụng một số cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt đối với thành phố không phải đô thị đặc biệt và địa phương có khu kinh tế đặc biệt được thực hiện trong trường hợp có chủ trương của cấp có thẩm quyền, trên cơ sở phù hợp với điều kiện đặc thù, định hướng phát triển, năng lực thực thi của từng địa phương, đồng thời, phải tuân thủ các nguyên tắc trong phân quyền, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền và bị loại trừ một số thẩm quyền chỉ được áp dụng đối với thành phố là đô thị đặc biệt.

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Toàn cảnh họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa 16, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua.

Thông tin về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết: Luật đã cắt giảm 40 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh: "Về trồng trọt, cắt giảm điều kiện và thủ tục tự công bố lưu hành giống cây trồng; Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng, buôn bán giống cây trồng, và phân bón. Về chăn nuôi, Luật đã cắt giảm thủ tục nhập khẩu giống; cắt giảm thủ tục công bố thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi; dịch vụ khảo nghiệm giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và điều kiện kinh doanh về mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi".

Liên quan về những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cho biết: Luật xác định việc ứng dụng công nghệ không làm thay đổi, giảm nhẹ hoặc chuyển giao trách nhiệm pháp lý của tổ chức, cá nhân. Chủ thể sử dụng trí tuệ nhân tạo phải chịu trách nhiệm vê nội dung, bảo đảm quyền tác giả, quyền liên quan và kiểm soát rủi ro phát sinh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cho biết: "Đối với xuất bản phẩm có nội dung về lịch sử cách mạng, chủ quyền, an ninh quốc gia, lãnh tụ và lãnh đạo đất nước, anh hùng dân tộc, Luật thiết lập cơ chế chặt chẽ hơn với trách nhiệm với các nhà xuất bản, cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý nhà nước. Cơ chế này chỉ áp dụng đối với phạm vi do Chính phủ quy định, không mở rộng đối với mọi xuất bản phẩm và không làm thay đổi nguyên tắc Nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước khi xuất bản".

Phương Thoa/VOV1
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